donderdag 18 januari 2024 om 10:43

Rudy Molard naar ziekenhuis na val in Tour Down Under, Astana-renners komen met schrik vrij

In de hectische derde etappe van de Tour Down Under gingen meerdere renners tegen de vlakte. Groupama-FDJ zag Rudy Molard opgeven na een crash en bij Astana Qazaqstan was er na de finish het nodige oplapwerk.

Met nog ruim tien kilometer voor de boeg in de derde etappe naar Campbelltown gingen maar liefst drie renners van Astana Qazaqstan tegen de vlakte: Christian Scaroni, Samuele Battistella en Michele Gazzoli. De drie Italianen stapten wel weer op de fiets en wisten de finish te bereiken, maar moesten na afloop wel langs de teamdokter voor een medische check-up.

De Kazachse formatie kan echter opgelucht ademhalen, aangezien de schade nog te overzien is. Scaroni heeft last van zijn linkerpols, maar van een breuk is geen sprake. Oud-beloftenwereldkampioen Battistella heeft een kneuzing aan zijn rug overgehouden, Gazzoli kampt met schaafwonden en een kneuzing op zijn knie. Het is nog onduidelijk of ze morgen aan de start zullen verschijnen van de vierde etappe.

Die optie heeft Rudy Molard niet meer, aangezien hij na zijn valpartij moest opgeven. De 34-jarige Franse klimmer werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Inmiddels heeft hij van zich laten horen via Instagram. Molard is behoorlijk gehavend aan zijn gezicht, maar stelt zijn volgers gerust. “Het had slechter gekund! Ik maak het goed, het heeft gewoon tijd nodig.”