zondag 3 maart 2024 om 08:34

Heroïsche zege Pogacar is ook Van der Poel niet ontgaan: “Maat, ik word een beetje bang”

Tadej Pogacar begon gisteren in de Strade Bianche aan zijn seizoen. En hoe. De Sloveen schudde in de Italiaanse grindklassieker een solo van 81(!) kilometer uit zijn benen, en reed zijn concurrenten op minuten. Dit is ook Mathieu van der Poel, die er zaterdag niet bij was, niet ontgaan.

Van der Poel, die in 2021 nog de beste was in Strade Bianche, reageerde kort maar krachtig onder een Instagram-bericht van Pogacar. “Ik word een beetje bang, maat”, alludeert hij op de indrukwekkende prestatie van zijn Sloveense concurrent én vriend over de Toscaanse grindwegen. De twee kemphanen zullen dit seizoen voor het eerst de degens kruisen in Milaan-San Remo (16 maart), over goed twee weken.

En niet alleen Van der Poel keek met bewondering naar de prestatie van Pogacar. Ook Remco Evenepoel, die vandaag begint aan de 82ste editie van Parijs-Nice, is onder de indruk. “Het is uniek. Hij heeft het meeste lef van allemaal. Het is een speciale kerel”, klinkt het in gesprek met Sporza.

De prestatie van Pogacar was indrukwekkend, maar van enige spanning tijdens de wedstrijd was geen sprake. “Het is natuurlijk mooi voor Tadej, maar om naar te kijken is het iets saaier”, aldus de kopman van Soudal Quick-Step. “Op tachtig kilometer van de streep vertrekken, dat is echt ver. Maar als je het kan, waarom niet? Het belangrijkste is om de koers te winnen.”

De hoofdrolspeler keek na afloop in het flashinterview ook nog terug op zijn winnende solo van 81 kilometer. “Ik weet niet waarom”, lachte Pogi toen hem gevraagd werd naar de reden van zijn lange aanval. “De koers was heel lastig vanaf de start. Dat maakte de wedstrijd heel vroeg al heel selectief. Op dat moment besloot ik aan te gaan en toen wist ik wist dat het nog lang zou duren. Maar toen ik een gat had, wilde ik het doortrekken tot het einde.”