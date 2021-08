Herman Frison en Marc Sergeant weg bij Lotto Soudal: “Echte Lotto-monumenten”

Het management van Lotto Soudal ondergaat komende winter een flinke transformatie. Bekende gezichten als Herman Frison en Marc Sergeant vertrekken namelijk uit het ploegleidersbestand. Dat maakt algemeen manager John Lelangue bekend.

Terwijl het nieuws over de contractverlenging van Caleb Ewan en Rüdiger Selig alle aandacht krijgt, gaat Lelangue ook in op de veranderingen in het management van de Belgische loterijploeg. “Ikzelf blijf aan het hoofd van het team en met Maxime Monfort als performance manager gaan we verder op de ingeslagen weg”, vertelt Lelangue.

“Nikolas Maes wordt vanaf 2022 voltijds ploegleider en Mario Aerts, Kurt Van de Wouwer en Marc Wauters hebben hun strepen al meermaals bewezen. Op dat vlak zitten we goed voor de komende jaren”, vertelt hij over de vaste kern van de ploegleiding. Missen de namen van Herman Frison en Marc Sergeant.

Gezicht van de ploeg

“In lijn met onze teamevolutie nemen we afscheid, einde 2021, van Herman Frison en Marc Sergeant”, legt Lelangue uit. “Allebei einde contract, maar vooral twee echte Lotto-monumenten. Hun belang voor de ploeg kan niet genoeg benadrukt worden. Beiden zijn en waren jarenlang het gezicht van de ploeg. Eerst als renners, later als ploegleider en team manager. Ontelbare sportieve successen en onvergetelijke momenten hebben we samen beleefd. Grote dank voor dit alles, Herman en Marc.”

Vorig jaar snoeide Lotto Soudal ook al in het personeelsbestand, toen werd afscheid genomen van performance manager Kevin De Weert en ploegleider Frederik Willems.