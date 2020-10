Lotto Soudal in 2021 met ploegleider minder, Frederik Willems kind van de rekening

In het kader van verdere besparingen zal Lotto Soudal het in 2021 met een ploegleider minder doen. Slachtoffer is Frederik Willems. Het contract van de 41-jarige Oost-Vlaming wordt niet verlengd. Het nieuws is aan WielerFlits bevestigd vanuit de WorldTour-ploeg.

Het damesteam wordt afgeslankt tot tien rensters en valt vanaf 1 januari onder de structuur van de mannenploeg. Ook de opleidingsploeg zal in 2021 nog maar tien renners tellen en het WorldTour-team zelf wordt zoals eerder gemeld stevig verjongd. Maar ook in de staf wordt verder gesnoeid. Eerder was al duidelijk dat het contract van performance manager Kevin De Weert niet werd verlengd. Hetzelfde overkomt nu ook ploegleider Frederik Willems.

Het nieuws is ons vanuit de ploeg bevestigd. Willems, die sinds 2015 ploegleider is bij het Belgische WorldTour-team zal dan ook niet vervangen worden. Dat betekent concreet dat Lotto Soudal het volgend jaar in de volgwagen zal doen met Herman Frison, Mario Aerts, Maxime Monfort (tevens de nieuwe performance manager), Marc Sergeant, Marc Wauters (freelance) en Kurt Van De Wouwer. Die laatste wordt ook de schakel tussen de WorldTour-ploeg en het opleidings- en het damesteam.