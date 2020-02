Herboren Nacer Bouhanni opent Tour de la Provence met zege donderdag 13 februari 2020 om 16:32

De openingsetappe van de Tour de la Provence is gewonnen door Nacer Bouhanni. De Fransman van Arkéa-Samsic bleek na een vlakke etappe de snelste in de sprint, voor zijn Italiaanse sprintcollega’s Jakub Mareczko en Giacomo Nizzolo. Bouhanni mag tevens de eerste leiderstrui aantrekken.

De Tour de la Provence is in korte tijd uitgegroeid tot een volwaardige voorbereidingskoers. Zo stonden er vandaag liefst veertien WorldTour-ploegen aan de start van de eerste etappe van Châteaurenard naar kustplaats Saintes-Maries-de-la-Mer, dat tussen Montpellier en Marseille in ligt. Later deze ronde komen de klimmers aan bod, vandaag was het woord aan de sprinters.

Vier vluchters kleuren de koers

Maar eerst wisten vier avonturiers de show te stelen op weg naar de finish in Saintes-Maries-de-la-Mer. Johan Jacobs (Movistar), Charles Quarterman (Trek-Segafredo), Romain Combaud (Nippo-Delko One Provence) en Louis Louvet (St Michel-Auber93) vormden de vlucht van de dag en werkten voorbeeldig samen, in de hoop een zo groot mogelijke voorsprong bijeen te fietsen.

In het peloton zagen we de mannen van NTT Pro Cycling, Arkéa-Samsic en Israel Start-Up Nation op kop rijden voor respectievelijk Giacomo Nizzolo, Nacer Bouhanni en Hugo Hofstetter. Deze ploegen wilden het laten aankomen op een massasprint, waardoor het verschil binnen de perken bleef. De maximale voorsprong van Jacobs, Quarterman, Combaud en Louvet bedroeg slechts vier minuten.

Sprintersploegen laten zich niet verrassen

De renners kregen met nog ruim twintig kilometer te gaan de mogelijkheid om de finish voor een eerste keer te verkennen. De vier vluchters passeerden als eerste de streep, maar het verschil met het peloton was inmiddels geslonken tot ruim één minuut. Toch wisten Jacobs, Quarterman, Combaud en Louvet lang uit de greep te blijven van het peloton, want op zes kilometer van de streep reden de vluchters nog altijd voorop.

Maar het peloton verrassen zat er niet in voor de avonturiers, die op drie kilometer van de finish bij de kraag werden gevat. In de grote groep zagen we plots de mannen van Deceuninck-Quick-Step vol op kop rijden, maar de Belgische formatie kon alleen niet rekenen op een sprinter. Het bleek echter een voorbode voor een aanval van Rémi Cavagna.

Bouhanni boekt tweede zege van het seizoen

De Franse tijdrijder kreeg alleen geen enkele ruimte van zijn collega’s, waardoor we ‘gewoon’ gingen sprinten in de straten van Saintes-Maries-de-la-Mer. Heel even leek Jakub Mareczko op weg naar zijn eerste zege voor CCC, maar het was Bouhanni die zijn sprint perfect had getimed en met een hogere snelheid de Italiaan nog wist te passeren.

Het is voor de 29-jarige Bouhanni alweer de tweede zege van 2020, na ritwinst in de Saudi Tour. Mareczko moest genoegen nemen met de meest ondankbare ereplaats, terwijl Nizzolo als derde over de streep kwam. Morgen gaat de Tour de la Provence verder met een pittige etappe met aankomst op de beklimming van Les Crêtes in La Ciotat.