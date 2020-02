Gevoelsmens Sam Oomen twijfelt over rentree: “Persoonlijk vind ik dat niet abnormaal”

De Tour de la Provence betekent de terugkeer van Sam Oomen in competitie. De renner van Team Sunweb besloot na de Giro d’Italia – waar hij uitviel met een gebroken heup – zich te laten opereren aan een vernauwde bekkenslagader. In een openhartig interview spreekt het pientere gevoelsmens in Oomen over een bewogen periode. “Eigenlijk is deze koers de eerste, échte graadmeter om te zien hoe ik ervoor sta”, vertelt hij aan WielerFlits.

Het is oktober 2018 als Oomen (24) – naar achteraf bleek – voor het eerst last ondervindt van de vernauwing in zijn bekkenslagader. “Toen ik het voelde, dacht ik meteen: ‘Dit is foute boel’. Het is lastig om uit te leggen hoe het voelt. In normale doen verzuren je benen. Maar als je goed in vorm bent, kun je door die verzuring heen trappen. Als het ware kun je lactaat dan bijna als een soort brandstof gebruiken. Maar dit was andere verzuring. Alsof mijn hele been in de fik stond. Je voelt zogezegd het wegbranden van je spiervezels en je krijgt een doof, numb-gevoel in je been. Dan kun je er niets meer mee en gaat het niet meer.”

Foute boel

De eerste keer was op het einde van het seizoen en dus verwaterde het ‘foute boel’-gevoel al snel. Tijdens normale inspanning, training of een koffierondje merkte Oomen er namelijk niets van. De winter kwam eroverheen. “Ik dacht al snel dat er misschien iets verkeerd zat in mijn rug, of iets dergelijks”, zegt hij over die periode. Hij begon het seizoen vervolgens met een knappe vijfde plek in de Volta ao Algarve en daarna volgde Strade Bianche. “Maar in Tirreno-Adriatico (waar hij desondanks beste jongere werd, red.) kwam het ineens helemaal terug. Toen wist ik dat er echt iets niet goed zat. Daarna is het balletje gaan rollen.”

Omdat Oomen door zijn heupbreuk in de Giro de Tour de France zou missen, werd besloten om onder het mes te gaan en het seizoen te beëindigen. Overigens is de operatie aan een vernauwde bekken- of liesslagader behoorlijk ingrijpend. Het komt onder wielrenners wel vaker voor. Zo onderging in het verleden onder anderen Steven Kruijswijk dezelfde operatie en liet Marianne Vos zich er onlangs ook aan helpen. Bij zo’n operatie verplaatsen artsen een ader uit het bovenbeen naar de plek waar het probleem zich bevindt. Door de ingreep hoopt de Noord-Brabander in de toekomst uit te groeien tot een betere wielrenner, zonder pijn.

De blessure hield hem namelijk tegen. Ondanks dat hij het jongerenklassement in Tirreno-Adriatico won, fietste de jongeling daar wel met veel pijn in de rondte. Hij vond steun bij lotgenoten. “Ik heb vooral veel contact gehad met Lau (Laurens ten Dam, red.) en Annemiek (van Vleuten). Mijn blessure is wel een heel specifiek probleem. Zij hebben dat allebei ook gehad. Dus het was superfijn om die ervaringen met hen te kunnen delen.” In een interview met NUsport kwam al naar voren dat de wereldkampioene hem raad gaf. Precies op het moment dat Oomen een moeilijke periode kende, kreeg hij een mailtje van Van Vleuten. Daarin stond dat ze juist toen het mailtje stuurde, omdat zij zelf in diezelfde periode het ook vervelend vond dat ze geen stappen maakte.

Terugkeer in Tour de la Provence

Acht maanden en negentien dagen na zijn gedwongen opgave in de Giro d’Italia keert Oomen in de Franse Tour de la Provence (2.Pro) terug in competitie. Meteen een pittige rittenkoers, met onder meer een goede halve beklimming van de Mont Ventoux op het menu. De liefhebber in de Team Sunweb-renner kan niet wachten. “Maar waarschijnlijk gaat het nog niet zo heel erg goed aanvoelen”, denkt hij. “Dat komt doordat het heel lang na mijn laatste wedstrijd is. Begrijp me goed: ik moet wedstrijden rijden om in een ritme te komen. Ik zal ze de komende tijd echt nodig hebben om überhaupt koers-klaar te zijn.”

Oomen werkte een winter af zonder al te veel problemen. Begin december liet hij tijdens de teampresentatie van Team Sunweb in Amsterdam al weten dat hij ‘trainings-technisch in de basis oké is’. Maar daarmee is hij dus naar eigen zeggen niet koers-klaar en dat kan alleen maar door wedstrijden te rijden. “Het is heel moeilijk om daar tegenop te trainen, om die koershardheid op te doen. Dat heeft tijd nodig. In december was ik op basis van cijfers en wattages vergelijkbaar met hoe ik twaalf maanden daarvoor in december 2018 was. Maar had je me toen een koers laten rijden, dan was ik helemaal zoek gereden”, stipt hij aan.

Na dit weekend weet de jongeling pas hoe zijn been reageert in wedstrijdverband. “In mijn linkerbovenbeen heeft het op een bepaalde plek nog weleens wat beurs, spierpijnachtig aangevoeld. Al had ik natuurlijk ook veel tijd om daarop te letten”, legt hij uit. “De afgelopen jaren was het zo dat als ik echt goed wilde zijn in Parijs-Nice, dan had ik voldoende aan de Volta ao Algarve of de Ruta del Sol – mits ik daar goed in mezelf kon investeren. Nu is dat anders. Natuurlijk heb ik me af en toe weleens even geprikkeld of af en toe wat gas gegeven. Maar op training push je jezelf nu eenmaal niet zo ver als je dat in wedstrijden doet. Dus de Tour de la Provence gaat de eerste, échte graadmeter zijn om te zien hoe het er nu voor staat.”

Topsport en twijfels gaan hand-in-hand samen

De blessureperiode staat dus op een kantelpunt. Hoe gaat zijn been reageren op de koersintensiteit en hoe is het eigenlijk met zijn conditie gesteld? Het brengt onzekerheid met zich mee en daar heeft hij ‘last’ van, beaamt hij. “Ik weet niet of last het goede woord is, maar ik ben zeker een van de topsporters die dat met zich meedraagt. Alleen wil ik daar wel meteen iets aan toevoegen. Ik denk dat ik op een gegeven moment wel goed ben in het maken van een weloverwogen keuze. Laat ik het zo zeggen: ik denk dat ik de keuze dan weloverwogen heb gemaakt en dat het dan ook goed is. De onzekerheid is er dan niet meer. Maar voorafgaand aan die keuze stel ik mezelf wel vragen, ja.”

Ook over zijn comeback zit hij nog met vraagtekens, al is hij zelfbewust. “O ja, twijfels heb ik wel. Persoonlijk vind ik dat niet abnormaal. Ik heb nog nooit zo’n periode gehad met blessureleed en dat ik er zo lang heb uitgelegen. Dus natuurlijk zit ik met twijfels, over hoe zich dat in de toekomst gaat ontwikkelen. Ik weet voor mezelf wel – en dat heb ik ook uitgesproken naar mensen om me heen – dat áls het fysiek goed is, het probleem helemaal is opgelost. Dan weet ik voor mezelf dat ik in staat ben om echt wel iets neer te zetten, omdat ik wel het vermogen heb om mentaal heel ver te reiken. Daar ben ik van overtuigd.”

“Ik ben wel gezind voor opoffering”, gaat hij dieper in op de mentale voordelen die hij daaruit haalt. “Ik kan goed diepgaan en ik vind het vak ook gewoon heel mooi. En daar kom je een heel eind mee. Ik weet dat als ik fysiek in orde ben, dat mijn lichaam ook veel aankan. Maar als je me nu gaat vragen naar de Tour de France of wat mijn rol daar gaat zijn… Ik vind het heel leuk om daarover te sparren en daarover na te denken. Maar steeds ergens halverwege dat gesprek, denk ik dan wel: ‘Ah f*ck, maar ik moet er eerst in het beginsel maar even zorgen dat ik weer helemaal op topniveau kom’. Dat is waar nu de prioriteit ligt.”

Het vertrek van Arthur van Dongen

Iets anders waar de jongeling mee te maken krijgt dit seizoen, is de afwezigheid van ploegleider Arthur van Dongen. De twee werkten vanaf 2014 samen, sinds hun gezamenlijke tijd bij het Rabobank Development Team. Daardoor ontstond een hechte band. Toevallig maakten beiden in de winter van 2015 op 2016 de overstap naar Giant-Alpecin, dat nu natuurlijk bekendheid genereert onder de naam Team Sunweb. “Dat was destijds een heel fijne bijkomstigheid, maar het was ook goed geweest als het niet zo was geweest”, zegt Oomen daarover. Maar: “Zijn vertrek vernam ik met enige treurnis, al ben ik er oké mee.”

Van Dongen vertrok namelijk – net als Tom Dumoulin – naar Jumbo-Visma. “Ik vind het nu ook goed dat Arthur zijn weg vindt. Ik weet ook niet of het per se een goede en geheel gezonde relatie zou zijn, als je altijd maar je keuzes laat afhangen van elkaar. En daarbij: ik denk dat we – als het even meezat – maar drie of vier wedstrijden samen met elkaar deden. Dat was supercool. Maar het merendeel van de koersen was dat niet het geval. Arthur en ik hadden ook heel veel aan elkaar door gewoon in Noord-Brabant op een doordeweekse dag of in het weekend samen een broodje te eten. En dat blijven we nu nog steeds doen.”

Oomen is wel blij voor zijn vertrouwenspersoon. Maar ook het vertrek van kopman en Team Sunweb-boegbeeld Tom Dumoulin zal hij moeten opvangen. De Noord-Brabander en de Limburger kwamen namelijk goed overeen, zowel in als buiten de koers. Op de vraag of hij de stap van Dumoulin begrijpt, antwoordt Oomen met een volmondig ‘ja’. “Voor hem geldt hetzelfde. Ik ben vooral blij voor Tom, omdat het bij hem wat ingewikkelder is geweest dan bij Arthur. Vraag me niet precies naar de details, maar ook Tom heeft geen makkelijk jaar gehad. Zijn blessure lijkt nu ook verleden tijd en dat vind ik voor hem echt heel erg fijn.”

Blik op 2020

Nu het seizoensdebuut van Oomen aanstaande is, durft hij ook voorzichtig weer vooruit te kijken. Als renner die goed voor de dag komt in het rondewerk én een voorliefde voor eendagskoersen heeft, staat hij – in augustus viert Oomen zijn 25e verjaardag – voor een belangrijk seizoen: in welk type renner gaat hij zich ontwikkelen? “Dat weet ik eigenlijk niet”, denkt hij hardop na. “Stiekem hoop ik dat ik daarin ook geen keuze hoef te maken, zoals ook Jakub Fuglsang of Vincenzo Nibali dat nooit hebben hoeven doen. Dat vind ik het gaafst. Zij rijden goed in grote rondes, maar rijden ook gewoon finales in bijvoorbeeld Luik.”

“Dat vind ik echt tof”, gaat de jongeling verder. “Ik geloof namelijk wel ergens dat Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije me het nauwst aan het hart liggen. Ik denk nog meer dan de grote rondes. Maar ik zou ook geen Giro d’Italia, Tour de France of Vuelta a España willen missen op een jaar. Welke me het meest trekt? Dat vind ik lastig. De Tour heb ik nog nooit gedaan. Dus dat weet ik niet. Maar laat ik het anders stellen. Als het goed is, rijd ik komend jaar de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Ik merk aan mezelf dat ik het heel erg fijn vind dat die koersen op mijn programma staan.”

Het afgelopen jaar viel dus in het water én Oomen moet nog afwachten hoe zijn been de competitie verteert. Toch is de situatie zo dat hij komende zomer op 24-jarige leeftijd de klassementskopman van zijn Duitse ploeg in de Tour kan zijn. “Als dat gebeurt, kunnen we elkaar de hand schudden. Dat zou echt heel mooi zijn! Normaal gesproken rijd ik de Tour, maar ik denk er niet te veel over na. Wat ik net vertelde over dat sparren, dat dan ineens dat besef komt dat ik eerst moet zorgen dat ik er klaar voor ben? Dat is dít moment. Eerst mijn verstand gebruiken. Ik durf het wel te dromen, maar ik durf nog niet te veel te denken.”

Olympische droom

Toch kijkt Oomen stiekem met frisse moed vooruit. De geboren Tilburger wil zich graag herpakken, maar hij is dus afhankelijk van hoe zijn lichaam straks op de eerste wedstrijden reageert na zo’n lange tijd zonder competitie en de operatie. “Ik heb wel echt iets voor ogen”, filosofeert hij. “Als het allemaal goed blijkt te zijn, dan wil ik ook echt 120 procent ervoor gaan. Ik droom bijvoorbeeld heel erg van de Olympische Spelen in Tokio. En dat WK in Zwitserland schijnt ook superlastig te zijn… Dat lijkt me echt geweldig. Nu we het daarover hebben, gaat het echt weer kriebelen. Als het zo mag zijn, dan droom ik daar zeker van.”

De combinatie tussen een eventuele Tour en de Spelen, noemt Oomen ‘ingewikkeld, maar te doen’. Wat ook nog speelt: de KNWU mag maar een bepaald aantal atleten inschrijven. De bond denkt erover na om een baanwielrenner in te schrijven voor de wegwedstrijd, die daardoor ook actief mag zijn op het baantoernooi. “Er zijn een of twee wegwielrenners die vrij zeker zijn van die olympische selectie. Daarachter zit een groepje met mannen waar het om hangt. In het plan van de KNWU is een van hen straks het kind van de rekening. Maar qua medaillekansen valt er iets voor te zeggen om een extra baanrenner mee te nemen.”

Alleen als hij naar zichzelf kijkt, is Oomen het daar niet mee eens. “Voor mij is het ook één keer in de vier jaar dat ik de kans krijg, als het parcours überhaupt bij mijn kwaliteiten past. Voor mijzelf is het puur in de kern natuurlijk superonrechtvaardig dat ik daarvan straks misschien de dupe ben. Maar het grotere plaatje… Natuurlijk snap ik dat. Als deze manier een extra medaillekans voor Nederland kan opleveren, wie ben ik dan? Of het strookt met de olympische gedachte van meedoen is belangrijker dan winnen? Klopt. Maar die uitspraak komt van Pierre de Coubertin uit 1800-zo veel.” Lachend: “Die gedachte is verjaard, hoor!”