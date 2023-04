Giro 2023: Henri Vandenabeele (Team DSM) mist ronde vanwege coronavirus

Zeer slecht nieuws voor Henri Vandenabeele in aanloop naar de Giro d’Italia. De Belgische klimmer van Team DSM is geveld is door het coronavirus en zal dan ook niet aan de start verschijnen van de eerste grote ronde van het seizoen.

“Door een corona-infectie zal ik niet kunnen starten in de Giro d’Italia. Nadat ik vorig jaar veel met ziekte te maken kreeg en mijn lichaam daarop niet reageerde zoals ik zou willen, is dit het slimste om te doen”, laat de onfortuinlijke Vandenabeele weten via Instagram.

De 23-jarige Vandenabeele zou dit jaar zijn allereerste Giro d’Italia rijden, maar het coronavirus gooit dus roet in het eten. De Belg stapte enkele jaren geleden met mooie adelbrieven over naar de profs, maar kon zijn belofte nog niet inlossen. Vorig jaar sukkelde Vandenabeele na een coronabesmetting al lange tijd met zijn gezondheid.

Vandenabeele is zeker niet de enige renner die momenteel kampt met een COVID-besmetting. Zo testte ook Giulio Ciccone deze week positief op het coronavirus. De Italiaan voert momenteel een race tegen de klok om weer op tijd fit te geraken voor de Giro, maar hoopt de Italiaanse ronde nog wel te halen.