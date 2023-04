Hayter slaat dubbelslag op zware dag: “Jumbo-Visma legde het tempo heel hoog”

Ethan Hayter won donderdag de tweede etappe van de Ronde van Romandië. De Brit was veruit de snelste in de sprint van een uitgedund peloton: hij versloeg Juan Ayuso en Romain Bardet met meerdere lengtes. “Misschien was de sprint niet nipt, maar het zware deel was daarvoor al”, zegt Hayter in het flashinterview.

“Het was een heel zware etappe”, legt de 24-jarige renner uit. “Jumbo-Visma legde het tempo heel hoog in de finale en er waren behoorlijk wat aanvallen aan het einde. Ik overleefde het en deed een goede sprint.”

Hayter is ook zijn teamgenoten van INEOS Grenadiers dankbaar. In de finale werd hij afgezet door onder anderen Egan Bernal en Jhonatan Narváez. “We gingen een beetje vroeg, maar dat was het beste denk ik met al die rotondes. Zo blijf je uit de problemen. Ik wachtte, wachtte, wachtte op de renners van achteruit, ik wilde niet te vroeg gaan. Ik zag dat er iemand kwam, dus toen begon ik eraan.”

Lees ook: Jumbo-Visma legt beulswerk Gesink en co uit: “Wilden de koers hard maken”

Twijfelde Hayter of hij de heuvels over zou komen in kansrijke positie? “Gisteren klom ik behoorlijk goed. Als er toen nog een klim in de finale was, zoals vandaag het geval was, was dat misschien beter voor mij geweest. Maar ik had wel vertrouwen dat ik mee zou zitten en het lukte inderdaad.”

Hayter mag in de tijdrit van vrijdag van start gaan in de leiderstrui. “Het is een beetje jammer dat ik daardoor niet in mijn nationale kampioenstrui mag rijden”, lachte hij. “Het is mooi om als laatste te mogen starten. Het parcours is misschien iets te heuvelachtig, maar we gaan ervoor. Misschien is het mogelijk om de trui te behouden. Ik kan een goede tijdrit rijden, maar er zit een klim in het midden, dus we gaan kijken hoe het zal gaan.”

Lees ook: Hayter klopt klassementsmannen in Ronde van Romandië na lead-out Bernal