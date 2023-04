Hayter klopt klassementsmannen in Ronde van Romandië na lead-out Bernal

Ethan Hayter heeft de tweede etappe van de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. De Brit van INEOS Grenadiers was de snelste in de sprint van een uitgedunde groep. Juan Ayuso werd tweede, Romain Bardet derde. Hayter is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Het parcours in de Ronde van Romandië voerde donderdag van Morteau naar La-Chaux-de-Fonds. Onderweg kwamen de renners vijf beklimmingen tegen, waarvan de Col de la Tourne (4,4 km aan 7,1%) op 35 kilometer van het einde de finale inluidde. Daarna volgde ook nog de klim naar Le Communal (1,5 km aan 8,1%). Eenmaal op de top van die laatste helling, moesten de renners nog tien kilometer afleggen naar La-Chaux-de-Fonds.

Bernard jaagt op bergpunten

Het duurde even, maar na goed twintig kilometer koers kwam er dan toch een vroege vlucht. Deze bestond uit drie renners: Tom Bohli (Tudor Pro Cycling), Gleb Brussenskiy (Astana Qazaqstan) en Julien Bernard (Trek-Segafredo), de leider in het bergklassement. Laatstgenoemde pakte de volle buit aan punten op de eerste twee beklimmingen van de dag.

Ondertussen begon de voorsprong, die op een gegeven moment bijna vijf minuten was geweest, wel snel te slinken. Dat kwam vooral door het werk van Jumbo-Visma. Het Nederlandse WorldTeam verloor onderweg overigens wel Lennard Hofstede. De 28-jarige renner had in de openingsfase kopwerk verricht, maar kwam daarna in de problemen en gaf er vervolgens de brui aan. Hij was op het allerlaatste moment aan de selectie voor de Ronde van Romandië toegevoegd, nadat Rohan Dennis vanwege ziekte verstek gaf.

Enfin, terug naar de koplopers. Op de top van de Col de la Vue des Alpes (5.2 km à 4.7%), de derde beklimmingen van de dag, hadden zij nog maar iets meer dan een minuut voorsprong. Bohli had toen al moeten afhaken bij Brussenskiy en Bernard, die nog maar eens wat bergpunten raapte. Het zouden de laatste zijn voor vandaag, want met nog dertig kilometer te gaan, aan de voet van de Col de la Tourne, werden de Fransman en Kazach weer in de kraag gevat.

Laatste beklimmingen

Nog voordat de Col de la Tourne goed en wel begonnen was, moesten de eerste renners al passen. Daarbij niet alleen veel sprinters, zoals klassementsleider Ethan Vernon, maar opvallend genoeg ook Sergio Higuita, vooraf bestempeld als een van de kanshebbers voor de eindzege. De Colombiaan had duidelijk niet de beste benen. Robert Gesink trok zich daar niets van aan en gaf flink gas aan kop van de meute.

Gesink nam de Col de la Tourne volledig voor zijn rekening en dunde het peloton flink uit. De pure sprinters waren overboord gegooid, maar toch hadden enkel snelle mannen de klim overleefd. Onder meer Thibau Nys, Ethan Hayter en Magnus Cort zaten nog van voren. De klim naar Le Communal moest echter nog volgen. Vroeg op deze helling versnelde Michael Woods, met Thomas Gloag, Gregor Mühlberger en Oscar Onley in zijn spoor.

Sprint voor de zege

Die laatste moest afhaken, maar de overige drie kwamen niet echt weg. Adam Yates nam het uitdunnende peloton – onder meer Steven Kruijswijk ging eraf – namelijk op sleeptouw en sloot voor de top nog aan. In de afdaling die volgde, konden ook veel andere renners weer terugkeren, waaronder Cort, Hayter en Nys. Het was echter nog niet zeker dat zij konden gaan sprinten, want in de slotfase werd er slag om slinger gedemarreerd. Onder meer Woods, Gino Mäder, Matteo Jorgenson, Juan Ayuso en Thibaut Pinot deden een serieuze aanvalspoging.

Toch bleef alles bij elkaar en kwam er een sprint. In aanloop daar naartoe nam INEOS Grenadiers de kop, met eerst Egan Bernal en vervolgens Jhonatan Narváez. Zij zetten Hayter af, die het vervolgens overtuigend afmaakte. Juan Ayuso, die in de Ronde van Romandië zijn rentree maakt na een hardnekkige blessure, werd tweede. De derde plaats was voor Romain Bardet, die de opkomende Matteo Sobrero net afhield.

Lees ook: Hayter slaat dubbelslag op zware dag: “Jumbo-Visma legde het tempo heel hoog”