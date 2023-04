Jumbo-Visma legt beulswerk Gesink en co uit: “Wilden de koers hard maken”

De troepen van Jumbo-Visma sleurden tijdens de tweede etappe van de Ronde van Romandië kilometerslang aan kop van het peloton. Eerst waren Lennard Hofstede, Gijs Leemreize en Jos van Emden aan de beurt, daarna begon Robert Gesink op kop te beuken. Wat was het doel van al dit labeur? “We wilden de koers graag hard maken”, legt Merijn Zeeman, ploegleider van dienst in Zwitserland, uit op de site van het WorldTeam.

“Op de steile klim wilden we kijken of we met Tobias (Foss, red.) en Thomas (Gloag, red.) voor de etappe konden gaan”, vervolgt Zeeman. “Helaas winnen we niet, maar we doen wel goede zaken. We richten ons vizier op de komende twee dagen, waarin het klassement bepaald zal worden.”

Tobias Foss staat na vandaag weer tweede in het algemeen klassement. “We kozen er tijdens de koers voor om de controle in handen te nemen”, vertelt de Noor. “We besloten ervoor te gaan omdat we kansen zagen. Het was mede vanwege de wind niet gemakkelijk, maar de ploeg was vandaag bijzonder goed in orde. We hebben de finale gecreëerd die we voor ogen hadden.”

“In de sprint kwam ik wat tekort, maar ik denk dat Thomas en ik kunnen terugkijken op een goede dag. Met de tijdrit in het vooruitzicht ben ik blij met de positie waarin ik me nu bevind. Ik wil morgen meestrijden om de zege.” Foss heeft in de algemene rangschikking een achterstand van zes seconden op Hayter. Op alle concurrenten voor de eindzege heeft hij een voorsprong van vijf seconden of meer.

Lees ook: Hayter slaat dubbelslag op zware dag: “Jumbo-Visma legde het tempo heel hoog”