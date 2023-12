maandag 18 december 2023 om 09:07

Havik en Van Schip trots na zege Wooning Zesdaagse: “Vanaf nu focus op Olympische Spelen”

Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip zijn de winnaars geworden van de 40e editie van de Wooning Zesdaagse van Rotterdam. Het Nederlandse koppel sloeg op de slotdag toe en ging er met de zege vandoor. “Genieten, we hebben goed gereden”, zei Van Schip na afloop voor de camera van de organisatie.

Lindsay De Vylder en Jules Hesters droegen een groot deel van de week het geel en begonnen ook als leiders aan de slotdag. “We wisten de hele tijd dat we gewoon steady erachter stonden en dat het op de punten goed ging komen, dus we hebben het mooi binnen gefietst”, aldus Van Schip. Havik: “Op dag één stonden we al heel veel punten achter. Toen dacht ik wel even: shit.”

“Maar op een gegeven moment had ik wel door dat we halverwege de avond aan de leiding kwam. Dus virtueel zat het goed, als we net zoveel bonusrondes zouden pakken. En als zij maar niet boven die 500 gingen en wij wel boven die 400. Ze dachten wel dat wij moesten aanvallen, maar uiteindelijk bleek het toch andersom. En het is toch makkelijker om iemand niet een ronde te laten rijden dan dat je nog een ronde moet wegrijden.”

Doseren

Was het lastig om reserves te behouden voor de slotdag? “Ja, ik heb tegen hem de hele week gezegd: doseren, doseren, de laatste dag kun je wat rechtzetten”, wijst Havik naar Van Schip. “En dat konden we, zeker Jan-Willem ook. Ik kon gewoon hetzelfde tempo blijven rijden. We zagen ze altijd rijden, toen ik een keertje niet op het wiel zat. Verder zat ik gewoon altijd op het wiel. Rijd de wereldkampioenen maar eens uit het wiel… Ik dacht wel: dat gaat ze nooit lukken. Ik denk dat zij er ook wel een beetje moedeloos van werden.”

Naar huis fietsen

In het laatste deel van de koppelkoers barstte de strijd ook los om de overige podiumplekken, waardoor Van Schip en Havik wat meer ademruimte kregen. “Voor ons was dat ideaal. Op dat moment hebben we de koers in handen. Vanaf dat moment is het gewoon klaar, het is veilig naar huis fietsen en de boel in toom houden”, aldus Van Schip. “Het is ook zes dagen, dus het hoeft niet altijd op het laatste moment te gebeuren, het kan ook eerder. Dat was nu ook het geval.”

De namen van Havik en Van Schip zullen vanaf volgend jaar samen op de boarding staan, naast de namen van alle andere winnende koppels uit het verleden. “Ik kwam hier al toen ik twaalf, dertien, veertien was. Ik werd altijd gegrepen als ik hier kwam, door het razen over die baan. Toen ik de eerste keer meedeed en die namen op die boarding zag staan, dacht ik wel: dat is mythisch, dat wil ik ook. Ik ben trots dat het gelukt is. Het is wel vet”, glundert Van Schip.

Olympische Spelen

Het koppel denkt nu al aan de Olympische Spelen van Parijs. “Dat is eigenlijk het enige wat je carrière nog zou veranderen, een olympische medaille. Vanaf nu gaat de focus acht maanden daarop”, aldus Havik.”