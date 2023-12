zondag 17 december 2023 om 17:07

Yoeri Havik flikt het weer: titelverdediger wint met Jan-Willem van Schip Wooning Zesdaagse

Yoeri Havik is er, net als in 2020 en 2022, in geslaagd om de Wooning Zesdaagse van Rotterdam op zijn naam te schrijven. De ervaren Nederlander won vorig jaar met de afscheidnemende Niki Terpstra nog het baanevenement en was dit keer met Jan-Willem van Schip de beste in Ahoy.

Lindsay De Vylder en Jules Hesters begonnen vandaag in de gele trui aan de laatste dag van de Wooning Zesdaagse. Het Belgische koppel was echter nog allerminst zeker van de eindzege met nog vier andere koppels in de nulronde.

De Vylder en Hesters sloten de zaterdagavond af als leiders met 408 punten. Yoeri Havik-Jan-Willem van Schip (370 punten), Vincent Hoppezak-Philip Heijnen (336 punten), Matias Malmberg-Sebastián Mora (224 punten) en Roger Kluge-Theo Reinhardt (178 punten) waren echter ook nog altijd kansrijk.

Wooning Zesdaagse Rotterdam 2023

Eindstand na dag 6

1. Yoeri Havik & Jan-Willem van Schip

2. Lindsay De Vylder & Jules Hesters

3. Vincent Hoppezak & Philip Heijnen

4. Matias Malmberg & Sebastián Mora

5. Roger Kluge & Theo Reinhardt

6. Tuur Dens & Will Tidball

7. Thomas Boudat & William Perrett

8. Milan Van den Haute & Matteo Donegà

9. Yanne Dorenbos & Elmar Abma

10. Moritz Malcharek & Roy Eefting

11. Peter Moore & Clément Petit

12. Maximilian Schidbauer & Raphael Kokas