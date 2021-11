Harry Tanfield (Qhubeka NextHash) vervolgt zijn carrière bij Ribble Weldtite

Na drie seizoenen in de WorldTour vervolgt Harry Tanfield zijn carrière bij het continentale Ribble Weldtite. De Britse ploeg, afgelopen najaar veelvuldig in de aanval in de Tour of Britain, maakte vandaag de komst bekend van de 26-jarige renner van Qhubeka NextHash. Ook de komst van zijn twee jaar jongere broer Charlie werd aangekondigd.

Harry Tanfield koerste de afgelopen drie seizoenen voor achtereenvolgens Katusha Alpecin, AG2R La Mondiale en Qhubeka NextHash, maar deze winter zet de Britse renner een stap terug naar het continentale Ribble Weldtite. “Gezien de huidige situatie ben ik blij dat ik een plek heb gevonden bij een ploeg die mijn ambities om terug te keren op het hoogste niveau kan ondersteunen”, zegt hij op de website van zijn nieuwe ploeg.

“Ik wil me blijven ontwikkelen als renner en mijn broer Charlie helpen zich verder te ontwikkelen op de weg. Ik denk dat ik dat hier met een sterk Europees wedstrijdprogramma met succes kan doen. Ik ken de ploeg Ribble Weldtite al jaren en heb zowel mét als tégen veel van hun huidige renners gereden. Ik kijk ernaar uit om de draad weer op te pakken waar ik bij de Nationals (waar hij vierde werd in de wegkoers) en er weer vol tegenaan te gaan”, aldus Tanfield.

Zijn broer Charlie komt over van Canyon dhb SunGod, waar hij zich voornamelijk op de baan concentreerde. Zo werd hij in 2018 wereldkampioen op de ploegachtervolging samen met Kian Emadi-Coffin, Ethan Hayter en Ed Clancy en acteerde hij afgelopen zomer op de Olympische Spelen van Tokio. “Ik kijk er echt naar uit om in 2022 bij de ploeg aan de slag te gaan. Ik kan niet wachten om met de ploeg aan wegkoersen te beginnen en me als renner te ontwikkelen.”