‘Internationale bedrijven betrokken bij gesprekken over nieuw Brits WorldTeam’

Afgelopen najaar kwam naar buiten dat het Britse Continental-team Ribble Weldtite vanwege sponsorproblemen zou verdwijnen uit het peloton, maar het management achter de ploeg wil het bijltje er niet zomaar bij neer gooien. Sterker nog, teammanagers Tom Timothy en Jack Rees hebben ambitieuze plannen. Ze willen een nieuwe, Brits WorldTour-team op poten zetten en voeren volgens Cycling Weekly al gesprekken met meerdere internationale bedrijven.

Onlangs hebben Timothy en Rees in Amsterdam potentiele sponsoren ontmoet. “We hebben nu gesprekken met verschillende grote, wereldwijde partners. (…) Nog niets is volledig bevestigd, maar er zijn meerdere geïnteresseerde bedrijven vanuit verschillende regio’s op de wereld”, zegt Timothy tegen Cycling Weekly. Het nog op te richten team zou in drie jaar (de periode van 2024 tot en met 2026) door moeten groeien naar de WorldTour.

Twee jaar geleden hadden Timothy en Rees ook al gesprekken met een grote investeerder, maar dat liep toen spaak. “We besloten hun aanbod af te slaan, ook al was het een behoorlijk groot aanbod vanuit het Midden-Oosten”, vertelt Timothy. “Het is wel duidelijk dat Britse sport in het algemeen steeds populairder wordt bij internationale investeerders. Wij willen echter wel zeker zijn dat elke investering of partner waar we mee werken, iets bijdraagt aan de sport als geheel. We zien wielrennen als een manier om iets terug te geven. Het is meer dan alleen fietsen.”

Ook belangrijk voor het duo is dat de Britse identiteit behouden wordt. Ze willen jonge Britse renners een kans bieden, maar in navolging van Team Sky ook de jeugd inspireren om te gaan koersen.