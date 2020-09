Harm Vanhoucke verlengt, Harry Sweeny wordt prof bij Lotto Soudal maandag 14 september 2020 om 15:51

Lotto Soudal heeft het contract van Harm Vanhoucke opengebroken en verlengd met twee seizoenen. De 23-jarige Vanhoucke blijft daardoor tot en met 2022 bij de Belgische formatie. De Australiër Harry Sweeny (22) wordt door Lotto Soudal overgeheveld van de U23- naar de WorldTour-ploeg.

Vanhoucke debuteerde in 2018 al bij de WorldTour-ploeg. “Mijn eerste seizoen liep niet zoals verwacht. Ik sukkelde met bloedarmoede, maar de ploeg heeft me de nodige tijd gegeven om terug te vechten. Ik voel me erg thuis in deze ploeg. Er heerst bij Lotto Soudal echt wel een familiale sfeer”, zegt de klimmer, die in oktober zijn debuut maakt in de Giro d’Italia.

Sweeny is bezig aan zijn eerste seizoen bij de beloftenploeg van Lotto Soudal. Hij tekent voor twee jaar. “Ik ben vooral iemand voor de klassiekers, maar ben goed in het aantrekken van de sprint. En ook klimmen lukt me aardig”, legt hij uit. “Ik ben ongelooflijk blij. Ook fijn voor mij is het om mijn landgenoot Caleb Ewan aan te treffen. We kennen mekaar. Hij kan zeker en vast op me rekenen.”