Harde crash dwingt Brandon McNulty tot opgave in Parijs-Nice

Parijs-Nice is een van zijn hoofrolspelers kwijt na een valpartij. Brandon McNulty, die derde stond in het algemeen klassement, moest na een val opgeven. De Amerikaan is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht, zo laat zijn ploeg UAE Emirates weten.

McNulty stond na vijf etappes derde in het algemeen klassement, op slechts 37 seconden van leider Primož Roglič. De 22-jarige renner werd afgelopen dinsdag vierde in de individuele tijdrit in Gien en wist een dag later de schade te beperken in de lastige etappe met aankomst in Chiroubles.

Ook Kaden Groves (Team BikeExchange), Daniel Arroyave (EF Education-Nippo) en Miles Scotson (Groupama-FDJ) zijn inmiddels uit de wedstrijd gestapt. Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), Maxime Bouet (Arkéa-Samsic), Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic, spijsverteringsproblemen) en Amund Grøndahl Jansen (Team BikeExchange, ziek) gingen vanochtend al niet meer van start.