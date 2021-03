Alpecin-Fenix moet in Parijs-Nice verder zonder zieke Louis Vervaeke

Het peloton in Parijs-Nice is vandaag vertrokken zonder Louis Vervaeke. De 27-jarige renner van Alpecin-Fenix is ziek, zo laat de Belgische formatie weten via social media. Vervaeke stond op een 37e plaats in het algemeen klassement.

Vervaeke heeft last van een verkoudheid en moet noodgedwongen passen voor de laatste etappes van Parijs-Nice. De klimmer stond voor aanvang van de zesde etappe op iets meer dan drie minuten in het algemeen klassement.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Vervaeke moet opgeven tijdens een wedstrijd. In de UAE Tour besloot zijn ploeg Alpecin-Fenix zich terug te trekken na een positieve test van een staflid en in de Faun Ardéche Classic wist hij eveneens de finish niet te bereiken.

Vervaeke, die bezig is aan zijn tweede seizoen bij de Belgische formatie, finishte eind februari wel als 38ste in de Royal Bernard Drôme Classic.

🇫🇷 #ParisNice Bad news: No @LouisVervaeke at the start of stage 6. He was forced to abandon the race due to illness (common cold). Get well soon, Louis! — Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) March 12, 2021