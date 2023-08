zondag 27 augustus 2023 om 10:47

Hansen over pikdonkere ploegentijdrit: “Geen goed voorbeeld voor jongere generatie”

De ploegentijdrit in de Vuelta a España heeft veel stof doen opwaaien. Door de combinatie van het natte wegdek en de invallende duisternis moesten de renners de tijdrit in zeer tricky omstandigheden afwerken. Remco Evenepoel uitte na afloop al zijn onvrede en nu heeft ook Adam Hansen, de voorzitter van rennersvakbond CPA, van zich laten horen.

Na afloop was er de nodige kritiek op de organisatie van de Vuelta a España, aangezien de laatste ploegen de tijdrit in het donker moesten afwerken. Daar kwam nog eens bij dat het parcours spekglad was geworden door de hevige regenval. Hansen zag het ook en voelde zich op X, voorheen Twitter, genoodzaakt om te reageren. “Mijn lijst met zaken die gewijzigd moeten worden, die is weer wat langer na de tijdrit van zaterdag”, begint de oud-renner zijn relaas.

“De Vuelta kent traditioneel altijd deze late start, om zo nog meer publiciteit te genereren. Dit was echter de eerste keer met de huidige weerssituatie. Hierdoor ontstond er een zeer slecht zicht voor de renners. Dat is iets waar we nog niet eerder aan hadden gedacht.”

Ingrijpen

“Er is op zich weinig mis met het tijdstip, maar het is aan de organisator of de UCI om in te grijpen en te stoppen, als de weersomstandigheden niet zijn zoals verwacht. Niemand klaagt over de tijd, maar je loopt nu eenmaal meer risico als je een rit op een later tijdstip organiseert. Als die risico’s zich dan voordoen, doe dan iets. Maar de organisatie deed niks. Het is niet mijn koers en het zijn ook niet mijn regels. De organisatie zou verantwoordelijk moeten zijn, nietwaar?”

Op sommige plekken was er wel straatverlichting, maar wielrenners koersen verder niet met fietslichten. “Deze renners zouden normaal gesproken een boete krijgen als ze zonder licht in het donker koersen. Dit is geen goed voorbeeld voor de jongere generatie”, besluit Hansen.