Handbiker Jetze Plat voltooit unieke trilogie op Paralympics

Jetze Plat heeft zijn unieke trilogie op de Paralympische Spelen voltooid. De 30-jarige handbiker heeft woensdag de gouden medaille gewonnen tijdens de wegwedstrijd. Eerder deze week behaalde Plat ook al paralympisch goud op de triatlon en de tijdrit.

Plat, die twee onvolgroeide benen heeft, was op het parcours op en rondom het Fuji Speedway Circuit in Japan een klasse apart. Hij kwam solo over de finish in de H4-klasse. Twee Oostenrijkers mochten met Plat mee het podium op: Thomas Frühwirth werd tweede en Alexander Gritsch derde.

In aanloop naar de Paralympische Spelen kwamen wij met een special over Jetze Plat en zijn missie om drie keer goud te winnen op drie disciplines. Dat deed hij in een tijdspanne van vier dagen.