Tweede gouden medaille voor handbiker Jetze Plat op Paralympische Spelen

Jetze Plat heeft zijn tweede gouden medaille op de Paralympische Spelen in Tokio veroverd. Na zijn oppermachtige zege in de triatlon was hij vandaag ook de beste in de tijdrit. De Nederlander won opnieuw met overmacht, ditmaal voor twee Oostenrijkers.

In de tijdrit (categorie H4) van 24 kilometer kwam Plat tot een eindtijd van 37m38s. De Oostenrijkers Thomas Fruehwirth en Alexander Gritsch waren goed voor zilver en brons, maar moesten wel respectievelijk één minuut en tweeënhalve minuut prijsgeven.

Met zijn tweede gouden medaille zet Plat zijn missie voort om in vier dagen tijd op drie onderdelen paralympisch goud te veroveren. Woensdag staat zijn laatste onderdeel, de wegrace, op het programma. Wie is deze spierbundel en wat maakt hem zo goed? In een uitgebreid profiel schetsen we zijn leven en professionele carrière.

“Het was een zware tijdrit met toch ook wel technische bochten. Het liep echter perfect. Ik ben hier toch wel trots op. We hadden voor de start een goed plan gemaakt en dat hebben we ook goed uitgevoerd. Er was van te voren wel wat druk, maar ik geloofde er oprecht in, zeker na de triatlon”, vertelde Plat na afloop van zijn tijdrit aan de NOS.