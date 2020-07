Guimard: “Froome is als buskruit, de boel kan zomaar ontploffen” zondag 12 juli 2020 om 09:28

Chris Froome is bezig aan zijn laatste maanden bij Team Ineos, aangezien de Britse klassementsrenner na tien succesvolle jaren verkast naar Israel Start-Up Nation. “Froome moest wel vertrekken bij Team Ineos. Het was onvermijdelijk”, zo vertelt Cyrille Guimard in gesprek met Cyclism’Actu.

De inmiddels 73-jarige Guimard beschikt, als oud-renner, ploegleider en bondscoach van de Franse nationale ploeg, over een schat aan ervaring in de wielersport. De Fransman heeft een duidelijke mening als het gaat over Chris Froome en Team Ineos. “Froome moest wel vertrekken bij Team Ineos, er was gewoon geen andere oplossing.”

“Team Ineos heeft een renner aan boord die vier keer de Tour heeft gewonnen, maar ze rekenen nu ook op een coureur die in staat is om vier keer de Tour te winnen”, zo doelt Guimard op Egan Bernal. “Het is een onmogelijke situatie, tenzij Froome had aangegeven in dienst te zullen rijden van zijn jongere ploeggenoot. Maar dat gaat niet gebeuren.”

“Froome is niet bereid om zomaar cadeautjes uit te delen”

“Froome is een kampioen en niet bereid om zomaar cadeautjes uit te delen. Je kunt het een keer doen in een Parijs-Nice, maar niet tijdens de Tour de France. Het gevolg is wel dat hij moet vertrekken bij Team Ineos, aangezien de ploeg altijd zal kiezen voor Bernal. Die laatste heeft al aangegeven nog maar aan het begin van zijn carrière te staan.”

Froome is dus bezig aan zijn laatste maanden bij Team Ineos, maar tocht lijkt de viervoudig Tourwinnaar eind augustus gewoon aan de start te staan van de Ronde van Frankrijk. “Ik zie geen enkele reden waarom zijn positie nu anders zou zijn”, zo liet ploegleider Servais Knaven afgelopen vrijdag nog weten. Guimard heeft zo zijn twijfels.

Zwaard van Damocles

“Ik zou zelf nooit met Froome, Bernal én Thomas richting de Tour gaan. Ik vergelijk Froome nu een beetje met buskruit. De situatie kan elk moment ontploffen. Ik zie het al voor me, Bernal die straks tegen Froome zegt dat hij op kop moet rijden tijdens een beklimming… Het kan weleens tot een clash komen. Froome hangt straks als een zwaard van Damocles boven Team Ineos.”

Guimard verwacht dan ook een spannende Tour. “Het opent deuren voor de concurrerende ploegen. De kans bestaat dat Team Ineos implodeert en dat is een voordeel voor mannen als Romain Bardet, Nairo Quintana, Thibaut Pinot en de renners van Jumbo-Visma. Het zal een interessante Tour worden.”