Knaven over Froome: “Vertrek maakt geen verschil voor zijn positie in de Tour” vrijdag 10 juli 2020 om 08:39

Chris Froome is bezig aan zijn laatste maanden bij Team Ineos, aangezien de Britse klassementsrenner na tien succesvolle jaren verkast naar Israel Start-Up Nation. Froome wil echter eerst nog een gooi doen naar een vijfde Tourzege. “Ik zie geen enkele reden waarom zijn positie nu anders zou zijn.”

Aan het woord is Servais Knaven, die al sinds 2011 ploegleider is bij Team Ineos. De gewezen winnaar van Parijs-Roubaix geeft in gesprek met NU.nl aan dat het aanstaande vertrek van Froome geen rol zal spelen in de aankomende Ronde van Frankrijk. Team Ineos rekent in de Tour ook nog op titelverdediger Egan Bernal en Geraint Thomas, de Tourwinnaar van 2018.

“Als Chris de beste is, wint hij”

“Er zullen tijdens de Tour allemaal vragen komen of het zijn status zal beïnvloeden”, aldus Knaven. “Wij willen de Tour winnen. En als Chris de beste is, wint hij. Dat hij na dit jaar bij ons vertrekt, maakt dan echt geen verschil. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat er duidelijkheid naar buiten toe is. We worden nu niet meer afgeleid in aanloop naar en tijdens de Tour.”

Froome zal in 2021 dus koersen voor Israel Start-Up Nation, waar hij weer de onbetwiste kopman is voor het klassement. Froome leek eerder zelfs bereid om tussentijds de overstap te maken naar de Israëlische ploeg, aangezien hij binnen Team Ineos het kopmanschap moet delen met Bernal en Thomas. Knaven verwijst dergelijke geruchten naar het rijk der fabelen.

Unieke periode

“Wij moesten er altijd een beetje om lachen als we die verhalen in de media zagen, intern is dat volgens mij nooit besproken. Ik denk ook niet dat iemand dat zou hebben gewild.” Knaven, die als ploegleider de successen van Froome van dichtbij heeft meegemaakt, spreekt van een ‘unieke periode.’ “We hebben wat meegemaakt in tien jaar tijd.”

Froome reed in 2010 zijn eerste koerskilometers voor (toen nog) Team Sky en wist vervolgens uit te groeien tot de meest succesvolle ronderenner van zijn generatie. De inmiddels 35-jarige renner won vier keer de Tour de France, tweemaal de Vuelta a España en kroonde zich twee jaar geleden tot Giro-winnaar.

“Het is een mooi verhaal hoe Chris uiteindelijk een Tourwinnaar is geworden. Het is een fantastische renner en we zijn allemaal blij dat we met hem gewerkt hebben en nog steeds werken.”

Froome brak in de Vuelta van 2011 definitief door - foto: Cor Vos Froome viert met zijn ploeggenoten een nieuwe Tourzege - foto: Cor Vos Froome als eindwinnaar van de Vuelta - foto: Cor Vos Froome kust de Trofeo Senza Fine - foto: Cor Vos Froome zegevierend namens Team Sky - foto: Cor Vos