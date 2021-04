Alpecin-Fenix contracteert Guillaume Van Keirsbulck

Guillaume Van Keirsbulck blijft dan toch profwielrenner. De 30-jarige coureur zat zonder ploeg nadat CCC eind vorig seizoen stopte met bestaan, maar Alpecin-Fenix biedt de West-Vlaamse hardrijder een contract aan.

De broers Roodhooft hebben Van Keirsbulck een contract aangeboden. Alpecin-Fenix heeft de afgelopen weken te kampen met meerdere blessures, waardoor een extra renner in de selectie zeker geen kwaad kan.

“Ik ben en blijf in elk geval heel gemotiveerd. Ik ben zeker nog niet klaar met het wielrennen. Ik hoef overigens niet noodzakelijk opnieuw in de WorldTour terecht te komen. Ook in een ProTeam kan ik zeker nog bewijzen dat ik mijn plaats in het peloton nog heb”, gaf Van Keirsbulck afgelopen december aan.

Eerder pikte het Belgische ProTeam van kopman Mathieu van der Poel ook al Julien Vermote (31) op. Ook hij zat zonder ploeg nadat hij geen nieuw contract kreeg van Cofidis. “Ik ben nog niet klaar met het fietsen”, zei Vermote toen hij een contract kreeg. “Ik ben me blijven verzorgen, ik ben blijven trainen, ik ben stages blijven inlassen.”