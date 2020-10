Guillaume Martin kan het zich niet voorstellen: “Dat ik hier zonder succes wegga”

Tweehonderd meter duurde de tiende rit van de Vuelta a España te lang voor Guillaume Martin, die op de oplopende weg naar Suances een klein gaatje had gepakt. Weer zag hij de winst aan zich voorbijgaan. Toch blijft de Franse klimmer strijdvaardig.

“Halverwege de etappe had ik het gevoel dat ik iets kon uithalen”, vertelde Martin na afloop. De klimmer van Cofidis was deze Vuelta al meermaals dicht bij de winst. In Sabiñánigo moest hij enkel zijn meerdere erkennen in Tim Wellens, een dag later, op de Aramón Formigal, zag hij Ion Izagirre naar de zege rijden en op weg naar Villanueva de Valdegovia was Michael Woods de betere. En ook in Suances toonde hij zich weer.

“Ik kon rekenen op de goede hulp van Pierre-Luc Périchon, die ik echt moet bedanken. Op de slotklim zag ik goed geplaatst en zag ik een opening met nog achthonderd meter te gaan, op het steilste deel. Ik pakte snel een gaatje en probeerde me zoveel mogelijk te verzetten. Het zou makkelijk zijn om wrok te voelen, om me af te vragen of ik vroeger of later had moeten toeslaan. Ik volgde mijn gevoel en had vertrouwen in mijn kunnen.”

Natuurlijk is er een beetje teleurstelling, geeft hij toe. “Maar ik ben verschillende keren dicht bij de zege geweest in deze Vuelta en ik kan me niet voorstellen dat ik hier zonder succes wegga.”