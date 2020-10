Vuelta 2020: Primoz Roglic na derde ritzege ook nieuwe leider

De tiende etappe van de Vuelta a España is gewonnen door Primož Roglič. De kopman van Jumbo-Visma was, na een rit van 185 kilometer, als eerste aan de meet een oplopende finale in de straten van Suances. Hij versloeg Felix Großschartner en Andrea Bagioli. Roglič neemt door de bonificaties en een gaatje van drie seconden in het peloton de leiding in het klassement over van Richard Carapaz.

Kopgroep krijgt twaalf minuten

Na een strijd om de vlucht van de dag reed uiteindelijk een kopgroep van vier renners weg, met daarbij een grote vertegenwoordiging uit de Lage Langen. Pim Ligthart (Total Direct Energie) en Alex Molenaar (Burgos-BH) waren de Nederlanders in de vlucht, terwijl Brent Van Moer (Lotto Soudal) de afvaardiging namens België was. Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA) maakte het viertal compleet.

Aanvankelijk zat ook Michal Paluta van CCC nog in de kopgroep, maar door een lekke band verloor hij de aansluiting. Vervolgens probeerde hij nog wel terug te komen, maar die poging mislukte en dus moest hij zich terug laten zakken in het peloton. Daar was in de beginfase geen ploeg die wilde achtervolgen, dus kreeg de kopgroep opeens een voorsprong van meer dan twaalf minuten.

Achtervolging op gang

Dat vonden Deceuninck-Quick-Step, Mitchelton-Scott en Movistar toch wat veel, dus begonnen zij op 120 kilometer van de meet met de achtervolging. Ook Astana stak een handje toe in het achtervolgingswerk. De voorsprong van de koplopers daalde als sneeuw voor de zon.

Op de enige klim van de dag, 60 kilometer voor de finish, was het verschil minder dan vier minuten. Van Moer pakte op de Alto de San Cipriano de bergpunten en passeerde kort daarna ook de tussensprint als eerste.

De koplopers staken na de klim ook een tandje bij op het golvende parcours langs de Cantabrische kust, maar het was niet genoeg om het peloton voor te blijven. Voor Sam Bennett ging het te hard, op het golvende parcours zat de sprinter al vroeg in de problemen. Hij haakte op 25 kilometer van de meet af. De vlucht van de koplopers was niet veel later ten einde, op zestien kilometer voor het einde.

Cavagna opent finale

Willie Smit probeerde op tien kilometer van de meet voor nog wat onrust te zorgen, maar lang hield zijn aanval geen stand. Op het moment dat hij werd ingerekend, demarreerden Rémi Cavagna en Ivo Oliveira. Zij sloegen een gaatje in een technische fase van de finale en dwongen het peloton tot achtervolgen.

Het tempo van Cavagna lag te hoog voor zijn Portugese kompaan. Op een van de heuveltjes richting Suances liet hij de coureur van UAE Emirates achter zich, en zo dook de Fransman solo de laatste vijf kilometer in. Op 3,5 kilometer van de meet werd Cavagna dan toch ingerekend, waardoor een volledig peloton afstormde op de finishplaats.

Roglič slaat toe

Groene trui Primož Roglič werd in de voorlaatste kilometer van voren afgezet, waarna onder de vod van de slotkilometer de omhooglopende sprint al flink op gang getrokken werd. Een eerste serieuze versnelling kwam van Guillaume Martin, die een klein gaatje sloeg op leider Richard Carapaz. De Ecuardoriaan viel echter stil en zag vervolgens Roglič met een uitstekend getimede sprint de etappe winnen.

De Sloveen sloeg een duidelijk gat met zijn dichtste achtervolgers (Felix Großschartner tweede, Andrea Bagioli) en pakte door de ritzege ook nog tien bonificatieseconden in het klassement.

Roglič ook nieuwe leider

Aanvankelijk werd de groep met Carapaz op drie seconden gemeld, waardoor Roglič en Carapaz in dezelfde tijd zouden staan in het klassement. Niet veel later werd dat hersteld: Carapaz werd in dezelfde tijd als Roglič gezet en dus bleef de kopman van INEOS Grenadiers leider.

Maar, na nieuwe discussie werd tóch een gaatje van drie seconden gegeven na de achtste plek, en dus mocht de Sloveen de rode leiderstrui aantrekken op het podium. Roglič staat nu in dezelfde tijd als Carapaz in het algemeen klassement.

Zaterdag gaat de Vuelta a España verder met een zware bergetappe met aankomst op Alto de la Farrapona. Zondag wacht de rit naar de Angliru.