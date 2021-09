Guillaume Boivin kroont zich tot Canadees wegkampioen

Guillaume Boivin heeft zaterdag voor de derde keer in zijn carrière de Canadese wegtitel gegrepen. De 32-jarige renner van Israel Start-Up Nation kwam in St-Georges met grote voorsprong over de finish.

Boivin mocht na een succesvolle solo het zegegebaar maken. De ervaren renner was eerder in 2009 en 2015 al eens de beste van zijn land en mag nu opnieuw een jaar de Canadese kampioenstrui dragen. Antoine Duchesne, de kampioen van 2018, kwam als tweede over de streep en veroverde op tweeëneenhalve minuut een zilveren medaille.

De bronzen plak ging naar de onbekende Derek Gee van het bescheiden XSpeed United Continental. Titelverdediger Adam de Vos was dit jaar niet van de partij. De 27-jarige renner van Rally Cycling is momenteel namelijk in Europa voor de Ronde van Luxemburg. Deze meerdaagse rittenkoers begint dinsdag en eindigt op zaterdag 18 september.

Winnaar Boivin stond dit jaar onder meer aan de start van Tirreno-Adriatico, de rondes- van Romandië en Zwitserland en de Tour de France. In de Benelux Tour wist Boivin zich vervolgens klaar te stomen voor het Canadees wegkampioenschap.

G CHAMPION 🇨🇦! Congrats 👏 🎉 @Guillaumeboivin , for winning the Canadian 🇨🇦 Nationals for the second time. Will be great to see you racing in the maple 🍁 jersey again, 5 years after those unforgettable ICA days. pic.twitter.com/0Dqvv6SaPO — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@TeamIsraelSUN) September 12, 2021