Voorbeschouwing: Ronde van Luxemburg 2021

In de bomvolle najaarskalender is de vijfdaagse Ronde van Luxemburg voor sommige renners een goed testmoment op weg naar het WK wielrennen in Vlaanderen. De rittenkoers, die deel uitmaakt van de UCI ProSeries, begint op dinsdag 14 september en eindigt op zaterdag 18 september. Heuvels genoeg in Luxemburg en ook een tijdrit van ruim 25 kilometer om de benen nog een op scherp te zetten. Wie wordt de eindwinnaar? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Ronde van Luxemburg staat al sinds 1935 op de kalender. Slechts twee keer vond de koers geen doorgang, dat was in 1940 en in 1944. Vorig jaar leek de rittenkoers even in het gedrang te komen, maar ook de coronacrisis kon de Tour de Luxembourg niet stoppen.

Dit jaar is de etappewedstrijd door het Groothertogdom toe aan haar 81e editie. In de eerste editie was het Mathias Clemens die de eindzege naar zich toe trok. Ook in 1936, 1937, 1939 en 1947 was de Luxemburger de winnaar van ‘zijn’ ronde. Zijn totaal van vijf eindoverwinningen is nog steeds een record. Charly Gaul (eind jaren ’50) en Edy Schutz (eind jaren ’60) volgen met ieder drie eindoverwinningen in hun thuisronde.

Met in totaal 21 eindzeges is Luxemburg het succesvolste land in de eigen wielerronde. De laatste keer dat een Luxemburger hier succesvol was dateert alweer van 2009, toen was Fränk Schleck de beste. Hij is de enige van de Schleck-broers die ooit op het podium stond van de rittenkoers. Vier keer zelfs; twee keer als derde, een keer als tweede en in 2009 dus als eindwinnaar.

Met tien overwinningen spreekt ook Nederland een aardig woordje mee. Aan het rijtje met Arie den Hartog, Bert Pronk, Bert Oosterbosch, Jelle Nijdam, Steven Rooks, Michel Cornelisse, Gert-Jan Theunisse, Frans Maassen en Joost Posthuma werd in 2016 Maurits Lammertink toegevoegd. Hij versloeg dat jaar Philippe Gilbert. De Belgen zijn na de Luxemburgers het meest succesvol. De zeventiende en laatste eindoverwinning kwam vier jaar geleden van Greg Van Avermaet. Frans Verbeeck (1975 en 1976) is de enige Belg met twee titels op zak.

Laatste tien winnaars Ronde van Luxemburg

2020: Diego Ulissi

2019: Jesús Herrada

2018: Andrea Pasqualon

2017: Greg Van Avermaet

2016: Maurits Lammertink

2015: Linus Gerdemann

2014: Matti Breschel

2013: Paul Martens

2012: Jakob Fuglsang

2011: Linus Gerdemann

Vorig jaar

Diego Ulissi zette vorig jaar meteen de toon door de openingsrit in Luxemburg-stad een lastige massasprint te winnen. Een dag later zag hij Arnaud Démare een massasprint winnen. Op de derde dag moest de Italiaan van UAE Emirates de leiderstrui afstaan aan Eduard-Michael Grosu, omdat de Roemeen tweede werd achter John Degenkolb en zo genoeg bonificaties sprokkelde.

De verschillen waren echter te overzien in de top van het klassement. De vierde etappe was heuvelachtig en zorgde voor spektakel. Sterker nog, Ulissi wist in Differdange zelf de sprint van een kopgroepje met Aimé De Gendt, Markus Hoelgaard, Tim Wellens en Alexander Krieger te winnen. In het klassement sloeg de Italiaan daarmee een gat van 17 seconden. In de lastige slotrit, gewonnen door Andreas Kron, breidde Ulissi zijn voorsprong nog verder uit door tweede te worden.

Op het eindpodium werd de heuvelspecialist geflankeerd door Hoelgaard en De Gendt, die op respectievelijk 25 en 27 seconden eindigden. Daarmee trad Ulissi in de voetsporen van Jesús Herrada, de winnaar van 2019.

Eindklassement Ronde van Luxemburg 2020

1. Diego Ulissi (UAE Emirates)

2. Markus Hoelgaard (Uno-X) op 25s

3. Aimé De Gendt (Circus-Wanty-Gobert) op 27s

4. Tim Wellens (Lotto Soudal) op 35s

5. Andreas Kron (Riwal Securitas) op 38s

Parcours

De Ronde van Luxemburg begon jarenlang met een proloog, maar vorig jaar werd daar van afgestapt. De individuele beproeving tegen de klok was vorig jaar helemaal verdwenen uit het etappeschema, maar dit jaar keert ‘ie terug. Op de vierde dag is er een tijdrit van ruim 25 kilometer die het klassement voor een groot deel zal bepalen, al is de rest van de etappes ook volgestopt met heuvels.

Dinsdag 14 september, etappe 1: Luxemburg-Stad – Luxemburg-Stad (140 km)

Voor het tweede jaar geen proloog op de openingsdag van de Tour de Luxembourg, maar een rit-in-lijn. Start en finish liggen in Luxemburg-Stad en onderweg wachten flink wat hoogtemeters. Er wordt een grote lus gereden ten noorden van de hoofdstad van het Groothertogdom. Langs de Duitse grens wordt de eerste klim van de dag opgezocht, de Montée de Niklosbierg (4 km aan 6,1%). Daarna volgen ook nog de Côte de Gralingen (2,5 km aan 6,9%) en de Côte de Bourscheid (3,5 km aan 7,6%).

De meeste hoogtemeters zijn dan al achter de rug. Daarna wordt voorzichtig, in zuidelijke richting, teruggekeerd richting de finish. De finale is ook niet mis, want tien kilometer voor de streep ligt nog de Côte de Stafelter (2,2 km aan 6,5%). Na een korte afdaling loopt de weg in de laatste drie kilometer ook weer omhoog op de Kirchberg. Deze heuvel is 1,3 kilometer lang aan 6,5%. Het laatste stuk tot de streep vlakt het weer wat af. Wat wel duidelijk is, is dat hier meteen verschillen gemaakt gaan worden.

Start: 12.30 uur

Finish: tussen 15.40 en 16.20 uur

Woensdag 15 september, etappe 2: Steinfort – Esch-sur-Sûre (186,1 km)

De tweede etappe gaat van Steinfort naar Eschdorf en is ruim 186 kilometer lang. Een slopende rit, want het is nergens echt vlak. Vanuit Steinfort trekt het peloton in noordelijke richting langs de Belgische grens. Daar liggen ook de Côte de Holtz (2,6 km aan 5,2%) en de Côte de Boulaide in de openingsfase. Als het Luxemburgse binnenland meer wordt opgezocht, komen de renners de Côte de Ringel (4,3 km aan 5,8%) en de Côte de Kaundorf (2 km aan 9,5%) tegen.

Dat is allemaal nog in voorbereiding op het vuurwerk dat verwacht mag worden in de laatste vijftig kilometer. Rondom finishplaats Eschdorf is een lokale ronde van 23,5 kilometer uitgetekend. De scherprechter van dat rondje ligt vlak voor de finish en heet de Côte de Eschdorf. Deze klim is 3,1 kilometer lang aan 7,2%, met uitschieters tot boven de 12%. Na twee lokale rondes wordt na de derde beklimming van de Côte de Eschdorf gefinisht. De eindstreep ligt 800 meter na de top van de heuvel.

Start: 11.00 uur

Finish: tussen 15.10 en 16.00 uur

Donderdag 16 september, etappe 3: Mondorf-les-Bains – Mamer (189,3 km)

Etappe drie begint aan de Franse grens in Mondorf-les-Bains. Hier wordt eerst een kleine lokale ronde gereden, inclusief tussensprint, alvorens langs de Duitse grens een grote noordelijke lus wordt gemaakt. In de eerste koershelft komen de renners de Côte de Kazebierg (3,4 km aan 3,5%) en de Côte de Beaufort (3,7 km aan 4,4%) tegen. Als het Luxemburgse binnenland weer opgezocht wordt, gaat het in zuidwestelijke richting Mamer. Via de Montée de Brouderbur (2,4 km aan 6,4%) en de Montée de Mariendallerhaff (1,6 km aan 6,8%) wordt de finishplaats bereikt.

Deze finishplaats heeft dezelfde naam als de rivier die erdoorheen stroomt, die heet namelijk ook de Mamer. Deze rivier is ruim 25 kilometer lang en mondt bij Mersch uit in de Alzette. De vraag is waar deze etappe in uitmondt. Een sprint is waarschijnlijk, want er worden in Mamer nog wat lokale rondes verreden. Twee keer ligt er een heuveltje in van 1,8 kilometer aan 3,1%, maar die lijkt niet zwaar genoeg om de sprinters overboord te gooien. De finishstraat loopt wel lichtjes omhoog.

Start: 11.30 uur

Finish: tussen 15.50 en 16.30 uur

Vrijdag 17 september, etappe 4: Dudelange – Dudelange (25,4 km, ITT)

Dan toch een tijdrit in de Ronde van Luxemburg dit jaar, maar nu op de vierde dag. En met een afstand van 25,4 kilometer zelfs langer dan de individuele tijdrit voor elite mannen op het voorbije EK wielrennen. Ook zijn er meer hoogtemeters dan dat EK. Er moet rondom Dudelange ongeveer 290 meter geklommen worden deze tijdrit. Dudelange, als je hard niest horen ze het in Frankrijk, is een gemeente met ruim twintig duizend inwoners en de geboorteplaats van Ben Gastauer.

De tijdrit bestaat uit een rondje ten westen van de stad. Na vier kilometer ligt er een pukkeltje van 400 meter aan zeker 10% en ook halverwege moet flink geklommen worden. Het tussenpunt na 13,4 kilometer ligt op een heuvel van 1,7 kilometer aan 4,5%. Daarna is het afdalen en over voornamelijk vlakke wegen naar de finish. In de laatste drie kilometer liggen nog drie haakse bochten en een chicane op zo’n 500 meter van de meet.

Start: 13.02 uur (eerste renner)

Finish: tussen 15.45 en 15.50 uur (laatste renner)

Zaterdag 18 september, etappe 5: Mersch – Luxemburg-Stad (183,7 km)

De Ronde van Luxemburg eindigt op zaterdag met opnieuw een heuvelachtige etappe. Hier moet het klassement nog een keer goed opgeschud kunnen worden. De start is in het centraal gelegen Mersch en de finish in Luxemburg-Stad, waar deze rittenkoers ook begon. Die reis is te doen in pak ‘m beet 25 kilometer, maar de organisatie heeft een route van 183 kilometer gevonden voor de renners. Met een grote boog, die eerst in noordelijke richting en daarna terug in zuidelijke trekt.

Vroeg in de rit doemt al de Côte de Nommern (2,5 km aan 5,8%) op, gevolgd door de Côte de Schlindermanderscheid (3,4 km aan 6,1%) en de Côte de Kautenbach (5,1 km aan 4,1%). Dit is allemaal nog in de eerste koershelft. De finale begint zeventig kilometer voor de finish met de Côte de Misärshaff (2,3 km aan 5,6%). Er staan daarna drie lokale rondes van 11,6 kilometer op het programma, met elke keer een paar kuitenbijters, waaronder de Pabaierbierg (700 meter aan 9,2%) vlak voor de finish.

Start: 10.30 uur

Finish: tussen 14.45 en 15.25 uur

Favorieten

Acht WorldTour-ploegen, twaalf ProTeams en het continentale Leopard kleuren de deelnemerslijst. Elke ploeg mag zes renners afvaardigen, wat goed is voor een peloton van 126 coureurs. Zij strijden om een gele leiderstrui, een blauwe puntentrui, een donkergroene bergtrui en een witte jongerentrui. UAE Emirates is wel van de partij, maar titelverdediger Diego Ulissi ontbreekt. Voor zijn opvolging kijken we in eerste instantie naar de goede heuvelrenners en de klimtypes. Daarnaast moet ook gekeken worden naar de tijdritkwaliteiten, die een grote rol gaan spelen dit jaar.

Wie wel aan de start verschijnt is de eindwinnaar van 2019: Jesús Herrada. De Spanjaard van Cofidis was in juni van dat jaar primus in de laatste twee etappes en wist zo Maurits Lammertink voor te blijven in het eindklassement. Herrada kende een uitstekend voorjaar, met onder meer winst in de Trofeo Serra de Tramuntana op Mallorca, een tweede plaats in de Route d’Occitanie en zilver op het Spaans kampioenschap. In de Tour de France speelde hij een bijrol en in de Vuelta a España wist hij vanuit de aanval tweede te worden in de bergrit naar Pico Villuercas. José Herrada en Rubén Fernández doen ook mee.

Nog even terug naar UAE Emirates, dat dus zonder Ulissi aantreedt. David De la Cruz, zevende in de voorbije Vuelta a España, zal wel aan de start verschijnen. De klimmer staat op het punt om te vertrekken naar Movistar, maar mogelijk kan hij in Luxemburg zijn ploeg nog een afscheidscadeau geven. Davide Formolo moet ook in staat zijn om een goed klassement te rijden, al hebben we van de Italiaan nog weinig uitschieters gezien dit seizoen. Juan Ayuso kan verrassen. Het Spaanse toptalent, 18 jaar nog maar, zoekt naar zijn eerste profzege.

Trek-Segafredo komt met een uiterst sterk team naar Luxemburg. Vincenzo Nibali koerst voor het eerst sinds de Spelen en hoopt hier vorm te vinden voor zijn geliefde Italiaanse najaar. Van Bauke Mollema verwachten we meer. De stugge Nederlander nam na een sterke Tour, een vierde plek in Tokio en een tiende plaats in de Clásica San Sebastián rust, om afgelopen week op het EK in Trentino terug te keren. Hij reed de Mixed Relay (brons) en de wegwedstrijd. De tijdrit spreekt niet in het voordeel van Mollema, maar de heuvelparcoursen des te meer. Mattias Skjelmose is er ook bij. De Deen reed de afgelopen periode top-10 in de Tour de l’Ain, de Ronde van Denemarken en de Ronde van Noorwegen.

Ook Groupama-FDJ komt met meerdere troeven naar het Groothertogdom: David Gaudu, Attila Valter, Thibaut Pinot en Sebastién Reichenbach. Pinot is na een break helemaal terug. Dat bewees hij met ereplaatsen in de Tour Poitoi-Charentes en de Classic Grand Besançon Doubs. In Poitou-Charentes werd hij knap zevende in de tijdrit van 23 kilometer, wat van pas kan komen. Gaudu werd onlangs vijfde in de Tour du Jura. Hij wil via de Ronde van Luxemburg toewerken naar de najaarskoersen in Italië. Met zijn vinnigheid kan hij er uitstekend uit de voeten. Reichenbach werd in de Tour du Limousin vierde en moet ook niet onderschat worden, net als Valter.

AG2R Citroën heeft met Bob Jungels een publiekslieveling in de gelederen, maar de Luxemburger sukkelt dit jaar met zijn vorm. Hij is eind juni geopereerd aan een vernauwde liesslagader en moest na twee maanden niets doen weer optrainen. In eigen land maakt hij zijn rentree, maar start zonder verwachtingen. Voor zijn landgenoot Ben Gastauer is de Ronde van Luxemburg juist zijn laatste profwedstrijd. De andere vier renners van AG2R Citroën moeten zorgen voor het succes; Andrea Vendrame, Clément Champoussin (ritwinnaar in de Vuelta), Ben O’Connor (ritwinnaar in de Tour, vierde in de Tour) en Benoît Cosnefroy.

Wat te denken van Deceuninck-Quick-Step, dat met João Almeida komt opdraven. De Portugees mag, mede door zijn uitstekende tijdrit, als topfavoriet naar voren geschoven worden. Dat liet hij onlangs in de door hem gewonnen Ronde van Polen nog maar eens zien. Ook heuvelop is hij altijd present als de prijzen verdeeld worden. Met Mattia Cattaneo, Dries Devenyns, Fausto Masnada, Pieter Serry en Mauri Vansevenant is zijn ondersteuning ijzersterk. De Belgische ploeg kan met Cattaneo en Vansevenant, die allebei ook over een goede tijdrit beschikken, het tactisch uitspelen.

BikeExchange schuift Esteban Chaves naar voren, terwijl Arkéa-Samsic rekent op Nairo Quintana en Alpecin-Fenix op de veelzijdigheid van Petr Vakoc en Philipp Walsleben zal hopen. TotalEnergies heeft onder meer Anthony Turgis in de gelederen. De Fransman weet hoe het is om te scoren in Luxemburg. In 2016 en 2019 werd hij vierde in het eindklassement. Ook won Turgis in 2016 een etappe naar Differdange. Edvald Boasson Hagen en Niki Terpstra, mits hersteld van zijn ziekte, rijden in steun van Turgis. Pierre Latour zal zich, zoals bijna altijd, in het offensief gooien.

En dan Uno-X, dat dit jaar definitief doorbreekt in het profwielrennen. Markus Hoelgaard, vorig jaar knap tweede, staat opnieuw op de deelnemerslijst. Hij werd onlangs vierde in de Ronde van Noorwegen en twaalfde in de Arctic Race of Norway. Met Anthon Charmig, Torjus Sleen en Torstein Traeen heeft de Noorse ploeg meer sterke klimtypes die zich hier kunnen tonen. Thuisploeg Leopard heeft met Filip Maciejuk een echte afmaker en met heuvelspecialist Jan Maas iemand die voor een goed klassement kan gaan. Een andere outsider is Franck Bonnamour van B&B Hotels, recent nog zesde in de Bretagne Classic en tweede in de Tour du Limousin.

Sprinters

Het heuvelachtige parcours van de Ronde van Luxemburg houdt veel sprinters niet tegen om af te reizen. Er lijkt sowieso een sprintkans te zijn en mogelijk zelfs twee, en dat is reden zat voor Caleb Ewan (Lotto Soudal) en Mads Pedersen (Trek-Segafredo) om acte de présence te geven. De Australiër en de Deen zijn de te kloppen mannen in dit startveld. Voor allebei is deze rittenkoers ook een belangrijke voorbereiding op het WK in Vlaanderen.

Ewan en Pedersen zullen uitgedaagd worden door onder meer Andrea Vendrame (AG2R Citroën), Bryan Coquard (B&B Hotels), Sacha Modolo (Alpecin-Fenix), Jon Aberasturi (Caja Rural-Seguros RGA), Eduard-Michael Grosu (Delko), Arne Marit (Sport Vlaanderen-Baloise) en Filip Maciejuk (Leopard). Ook Felix Groß is een naam om in de gaten te houden. De 23-jarige Duitser is momenteel stagiair bij UAE Emirates, waar hij ook al een contract heeft getekend tot eind 2024.

Favorieten volgens WielerFlits

**** João Almeida

*** Bauke Mollema, Mattia Cattaneo

** Davide Formolo, Ben O’Connor, David Gaudu

* Juan Ayuso, Markus Hoelgaard, Anthony Turgis, Mattias Skjelmose

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Geen zomerse omstandigheden voor de renners in Luxemburg de komende week. De temperatuur schommelt de hele week tussen de 18 en 22 graden Celsius. Weeronline verwacht dat het de eerste drie dagen flink bewolkt is en de kans op neerslag is die dagen groot. Vrijdag, als de tijdrit is, is de kans op regen klein. De wind komt die dag met windkracht 3 uit het zuidwesten. Op de slotdag lijkt het droog te blijven, maar met 18 graden kan het onder de bewolking fris aanvoelen.

Als je de Ronde van Luxemburg wil zien, dan is Eurosport is the place to be. Dinsdag, woensdag en donderdag is de koers vanaf 14.30 uur live te zien op Eurosport 1. Op vrijdag begint de uitzending om 15.00 uur. Ook via de online Player en de online kanalen van GCN+ en Disney+ zijn de etappes te bekijken.