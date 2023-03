Groves sprint naar zege op fiets Meurisse: “Twijfelde of ik moest stoppen of niet”

Nadat hij donderdag al de beste was in de vierde etappe van de Ronde van Catalonië, zegevierde Kaden Groves zaterdag ook in de zesde rit van de Spaanse meerdaagse. “De eerste was mooi, maar dit is al mijn tweede. Ik ben dus heel blij”, zei hij in het flashinterview na afloop.

Groves won bovendien op een bijzondere manier. De Australiër kreeg in de ultieme slotfase af te rekenen met materiaalpech, maar wist vervolgens alsnog de sprint van een uitgedund peloton te winnen. “Op zeven, acht kilometer van de streep voelde ik dat ik een leegloper had”, vertelt hij. “Ik twijfelde of ik moest stoppen of niet. Ik dacht dat ik misschien maar moest sprinten met een behoorlijk lege band, maar uiteindelijk zei een van mijn ploegleiders dat ik een fietswissel moest doen met Xandro (Meurisse, red.).”

En zo geschiedde: Meurisse gaf zijn fiets aan de Groves, die vervolgens in de achtervolging moest op het uitgedunde peloton. “Met nog zo’n vijf kilometer te gaan, wisselden we van fiets (het was in werkelijkheid op ongeveer drieënhalve kilometer van het einde, red.). Xandro gaf me zijn fiets. Daarna moest ik terugkomen met de hulp van Nicola (Conci, red.) om nog te kunnen sprinten.”

“Ik had heel veel geluk dat ik de jongens bij me had. We hadden niet de tijd om een volledige lead-out te doen, we moesten één iemand opofferen. Gelukkig was er wat tegenwind en was het peloton wat uitgedund, waardoor het tempo niet te hoog lag.”

Had Groves dit aan zien komen, twee ritzeges in de Ronde van Catalonië? “Ik hoopte om hier te winnen. Ik wist dat de vorm goed was. De laatste dagen voelde ik me niet heel goed, maar vandaag voelde ik me heel sterk. Met een goed team rond me, dat me naar de streep kon brengen, wist ik het af te maken.”

Lees ook: Groves sprint ondanks pech naar nieuwe ritzege in Catalonië, Evenepoel maakt koers