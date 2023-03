Groves sprint ondanks pech naar nieuwe ritzege in Catalonië, Evenepoel maakt koers

De zesde etappe van de Ronde van Catalonië is gewonnen door Kaden Groves. Nadat een agressieve Remco Evenepoel en Primoz Roglic in de laatste tien kilometer waren ingerekend, eindigde de rit in een sprint van een uitgedund peloton. Groves, die in de ultieme slotfase nog af kreeg te rekenen met materiaalpech en de fiets van ploeggenoot Xandro Meurisse overnam, was in die sprint te snel voor Bryan Coquard en Ide Schelling.

De voorlaatste rit van de Ronde van Catalonie ging over een afstand van ruim 174 kilometer van Martorell naar Molins de Rei. Op een kleine dertig kilometer van de finish lag de top van de Alt de la Creu d’Aragall (5,6 km aan 6,1%), maar daarna was het over dalende dan wel vlakke wegen naar de finish. Het leek op voorhand geen rit waar Remco Evenepoel klassementsleider Primoz Roglic nog in de verlegenheid kon brengen.

Niet lang nadat het peloton Martorell verlaten had, ontstond er een kopgroep van vier. Mattia Cattaneo, ploeggenoot van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step, had het gezelschap van Kevin Colleoni, Andreas Kron en Torstein Træen. Het kwartet reed zo’n twintig kilometer in het offensief, maar kreeg uiteindelijk niet de zegen. Nadat de geloste Colleoni eerst al werd gegrepen, volgde een algemene hergroepering. Daarna probeerden Sylvain Moniquet (Lotto Dstny) en Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) het met z’n tweeën.

Het Belgische duo kreeg echter ook geen ruimte van Jumbo-Visma, dat de teugels strak in handen hielden. Zij reden het gat dicht naar de twee en bleven vervolgens het tempo hooghouden tot de eerste tussensprint van de dag. Daar was klassementsleider Primoz Roglic te snel voor Remco Evenepoel, waardoor de Sloveen één bonificatieseconde meer pakte dan zijn concurrent. Het verschil in het virtuele klassement liep zo op tot elf tellen.

Het bleef vervolgens aanvallen regenen, maar niemand kwam in deze fase weg. Wel was er een ander belangrijk koersfeit te melden: Egan Bernal kwam samen met enkele andere renners ten val en moest de wedstrijd verlaten. Zo’n twintig kilometer later, met nog zeventig kilometer voor de boeg, ontstond er dan toch weer een kopgroep. Geoffrey Bouchard, Carlos Verona, Fausto Masnada, Simone Velasco, Jonas Gregaard en Oscar Onley zouden met een kleine voorsprong beginnen aan de Alt de la Creu d’Aragall.

Aanval Evenepoel

Op die beklimming werden de zes echter al snel weer ingerekend, waarna we een aanval zagen van Marc Soler. De Spanjaard zou als eerste bovenkomen, maar wat daarachter gebeurde was nog interessanter. Remco Evenepoel, de nummer twee van het klassement, trok net voor de top ten strijde. Leider Primoz Roglic was alert en zat direct in het wiel van de wereldkampioen. De twee kwamen samen boven en gingen in de achtervolging op Soler.

Met nog goed twintig kilometer voor de boeg kwamen de twee bij Soler en twee kilometer later hadden ze de klimmer van UAE Emirates alweer achtergelaten. Dat kwam overigens volledig door het werk van Evenepoel, want Roglic reed geen meter op kop. Voor de kopman van Jumbo-Visma hoefde het niet zo nodig. In eerste instantie bleef Evenepoel stoïcijns doorkachelen, waardoor het verschil met het achtervolgende pelotonnetje lange tijd boven de twintig seconden bleef.

Sprint met een uitgedunde groep

Op een gegeven moment vond Evenepoel het genoeg geweest en liet hij – hoofdschuddend – het tempo zakken. Zo werden de twee met nog een kleine tien kilometer te gaan weer in de kraag gevat. Een uitgedund peloton zou gaan sprinten om de zege, al was het nog wel de vraag of Kaden Groves – de winnaar van donderdag – zich in die sprint zou kunnen mengen. Hij moest vanwege mechanische pech op drieënhalve kilometer van de streep van fiets wisselen.

De Australiër wist zich echter terug te knokken en mee te sprinten, nadat ploeggenoot Xandro Meurisse zijn fiets afstond. Meer nog, Groves wón de sprint. Hij verwees Bryan Coquard en Ide Schelling naar de plekken twee en drie. Remco Evenepoel werd nog vijfde.