zondag 17 september 2023 om 20:12

Groves maakt gebruik van vroege aanzet Evenepoel: “Dat was een groot voordeel voor mij”

De Vuelta a España 2023 kreeg een spetterend slot met Kaden Groves als glorieuze winnaar. De Australiër van Alpecin-Deceuninck sprong mee met een kopgroep van zes, die het peloton nipt voor wist te blijven. “Ik wilde winnen en het groen houden, maar dit was totaal niet mijn intentie”, zei hij in het flashinterview na afloop.

Groves droeg de groene trui, maar was nog niet honderd procent zeker van de zege in het nevenklassement. Remco Evenepoel kon hem in theorie nog voorbijgaan. “Remco was nog een bedreiging, dus ik wist dat hij wilde gaan. Niet voor de trui, maar om de rit te winnen. Ik moest hem volgen. Edward (Planckaert, red.) hielp mij om het gat met hem te dichten”, aldus Groves.

En zo belandde Groves in een kopgroep met naast Evenepoel ook Filippo Ganna, Rui Costa, Lennard Kämna en Nico Denz. “De finale was interessant. Ik wilde de rest niet op sleeptouw nemen in de laatste kilometer om zo mijn sprint te behouden. We keken allemaal naar elkaar Het peloton kwam daardoor wel terug, maar ik vond nog dat beetje extra in de sprint. Dat Remco op 500 meter van de streep begon, was ook een groot voordeel voor mij.”

Aldus sloot Groves zijn Ronde van Spanje af met zijn derde ritzege en het groen. “Dat is heel speciaal”, zei hij over het winnen van het puntenklassement. “Ik moet de ploeg bedanken. Dit was niet mogelijk zonder hen. Deze zege, van de trui en de rit, betekent heel veel voor mij.”