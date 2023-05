Groves bevestigt verhaal Evenepoel: “Duwde Ballerini inderdaad met mijn elleboog”

De finale van de tweede etappe werd ontsierd door een grote valpartij. Volgens Remco Evenepoel kwam de val door een actie van Kaden Groves, die Evenepoels ploeggenoot Davide Ballerini geduwd zou hebben. Groves erkende voor de start van de derde etappe dat hij Ballerini een zetje heeft gegeven.

“Het klopt wat Remco zegt: ik duwde Ballerini inderdaad met mijn elleboog”, klinkt het voor de camera van Eurosport. “Ik had het gevoel dat hij me insloot tegen de afsluiting aan de linkerkant. In een defensieve beweging duwde ik terug. Hij tikte daarna het wiel aan van Josef Cerny en verloor zijn balans. Door een kettingreactie ontstond er aan de achterkant een valpartij.”

Na afloop van de rit wees Evenepoel dus naar Groves als aanstichter. Hoe voelt de Australiër van Alpecin-Deceuninck zich daarbij? “Het is jammer. Dit gebeurt in de sport. Uiteindelijk gelooft iedereen wat hij of zij wil geloven. De beelden zijn ook niet duidelijk, het zijn wazige beelden van boven. Maar dit is hoe ik het zag. Zoals ik al zei, hoop ik dat iedereen oké is en vandaag kan starten.”

Lees ook: Toeschouwer filmt hogesnelheidsval in finale Giro-rit en gaat daarbij zelf onderuit

Groves ziet kansen

Groves, die maandag derde werd, is een van de kanshebbers voor de rit van dinsdag. Al zullen de sprinters het niet eenvoudig krijgen in de rit naar Melfi, want in de finale moet nog behoorlijk geklommen worden. “Het is altijd interessant”, zegt de sprinter over de derde etappe tegen Cycling Pro Net. “We zitten in een grote ronde, dus de klimmers kunnen wat doen in de rit van vandaag. Maar ik zie het als een kans. Met een sterke ploeg om heen, hoop ik te kunnen overleven.”

Met zijn klimmersbenen zit het wel goed, denkt Groves. “Dit is de eerste test, gisteren was de eerste koers in lange tijd. We zullen het zien, maar ik zou in goede vorm moeten zijn.”

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 3 naar Melfi – Verraderlijke finale in Potenza