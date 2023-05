Toeschouwer filmt hogesnelheidsval in finale Giro-rit en gaat daarbij zelf onderuit

De finale van de tweede etappe van de Giro d’Italia 2023 werd ontsierd door een valpartij. Onder meer Martijn Tusveld, Daan Hoole en Mark Cavendish behoorden tot de slachtoffers, maar ook enkele toeschouwers gingen onderuit. Een van hen filmde het moment dat de renners met hoge snelheid tegen het asfalt gingen.

De valpartij vond plaats op een kleine vier kilometer van de streep, in aanloop naar de massasprint. Op de beelden van de toeschouwer is te zien hoe Martijn Tusveld als eerste ten val komt. Verschillende renners, waaronder Daan Hoole, gaan over de Nederlander van Team DSM heen. In de chaos gaat ook de maker van de video tegen de grond.

Geen van de toeschouwers lijkt ernstig gewond. Tusveld vertelde aan WielerFlits dat hij onder de schaafwonden zit, terwijl Hoole kampt met een kuitblessure. Beiden zijn maandag wel van start gegaan in de derde etappe van de Giro.

Yesterday's big crash at the Giro d'Italia is even scarier from this angle 👀

Thankfully nobody seems to have been seriously hurt.#GirodItalia pic.twitter.com/eFHO4bWbFv

— Eurosport (@eurosport) May 8, 2023