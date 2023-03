Weer een domper voor Egan Bernal: Colombiaan geeft na val op in Ronde van Catalonië

Egan Bernal heeft de Ronde van Catalonië verlaten. De Colombiaan van INEOS Grenadiers kwam halverwege de zesde etappe ten val en kon zijn weg niet vervolgen. Bernal maakte in de Ronde van Catalonië zijn rentree nadat hij een tijdlang met knieklachten kampte.

De zesde etappe van de Ronde van Catalonië gaat over 174 kilometer van Martorell naar Molins de Rei. Bernal kwam, samen met vier andere renners, ten val met nog zo’n negentig kilometer voor de boeg. Ongeveer een kwartier later kwam het nieuws dat hij uit de wedstrijd was gestapt. Het is nog onduidelijk wat de schade bij de klimmer precies is.

In het algemeen klassement speelde Bernal al geen rol van betekenis meer. De Tourwinnaar van 2018 stond op de 42ste plek, op ruim 21 minuten van klassementsleider Primoz Roglic.