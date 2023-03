Evenepoel heeft begrip voor niet meerijdende Roglic: “Maar het is wel jammer”

Remco Evenepoel kleurde de finale van de zesde etappe van de Ronde van Catalonië. De wereldkampioen ging op de laatste beklimming van de dag in de aanval en kreeg klassementsleider Primoz Roglic mee. De Sloveen van Jumbo-Visma was niet zinnens om over te nemen, maar dat begreep Evenepoel wel, zei hij na afloop tegen Cycling Pro Net.

Evenepoel viel aan in de slotkilometer van de Alt de la Creu d’Aragall, op zo’n dertig kilometer van de finish. “We hadden vanochtend al het plan om aan te vallen. We wilden eigenlijk vanaf de voet van de klim vol gas aangaan, maar uiteindelijk reed een ander team al op kop om te controleren voor de sprint. Daarom wachtte ik tot de laatste kilometer. Daar deed ik een aanval zoals in Luik-Bastenaken-Luik, over de top van de beklimming en dan vol gas in de afdaling. Uiteindelijk had ik de verkeerde renner bij me. Nou ja, de verkeerde renner…”, lachte Evenepoel, doelend op Roglic.

“Hij is een heel sterke coureur. Als hij meewerkt, rijden we waarschijnlijk samen naar de streep. Want we hadden dertig seconden toen we in de vallei kwamen, maar zijn team besloot denk ik dat hij niet mee mocht rijden om de trui te beschermen. Dat begrijp ik volledig, maar het is wel jammer, want het was mooi als we voor de ritzege konden gaan. Ik zei tegen hem dat ik voor de rit wilde gaan, dat ik ook blij was als ik tweede zou worden. Maar als je orders vanuit de ploeg krijgt, moet je die volgen. Het is niet dat ik boos ben of zo. Dit is wielrennen.”

Wat verwacht Evenepoel van de slotrit van zondag? “In de openingsfase zit een behoorlijk lange klim. Daar zullen grote aanvallen zijn, een hoog tempo en een zware koers. Daarna is de lokale ronde in Barcelona ook heel lastig. Er zit geen enkel rustmoment in, dus het zal aanvallen regenen. Wij zullen uiteraard proberen om voor de ritzege te gaan. Het klassement wordt natuurlijk heel lastig, al is alles nog mogelijk. We zullen zien. Vandaag reden de twee besten weer weg op de klim, dus laten we hopen dat dat morgen weer zo zal zijn. En hopelijk werkt hij dan wel mee, zodat we voor de ritzege kunnen gaan.”

“Nog niet honderd procent”

Evenepoel vertelt dat hij, in aanloop naar de Giro d’Italia, vooral veel over zichzelf leert. “Ik kom van hoogte en moet voelen hoe de benen zijn. Ik wil koersen, ik wil me verbeteren. Ik merk dat ik nog niet honderd procent ben. Natuurlijk ben ik in goede vorm, maar er zijn nog kleine details, bijvoorbeeld wat betreft het gewicht, waarop ik kan verbeteren. We laten zien dat we nu op ongeveer hetzelfde niveau zitten, dus dat kan een mooie strijd worden in de Giro als we deze vorm houden. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere jongens die beter zullen worden.”

Vervolgens had Evenepoel nog enkele mooie woorden voor Roglic. “Het is heel mooi om tegen mijn idool te rijden, ik kijk echt tegen hem op. Het is heel mooi om te koersen met een superster als Primoz.”

Lees ook: Groves sprint ondanks pech naar nieuwe ritzege in Catalonië, Evenepoel maakt koers