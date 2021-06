Grote Prijs Jef Scherens met twee weken vervroegd

De Grote Prijs Jef Scherens wordt dit jaar niet op zondag 29, maar op zondag 15 augustus gehouden. Volgens DirectVelo gebeurt dit om om een TV-uitzending veilig te kunnen stellen. Op 29 augustus heeft de wedstrijd namelijk concurrentie van de Ronde van Spanje en de Belgische Formule 1-manche, en dus is besloten om de eendagskoers twee weken te vervroegen.

De Grote Prijs Jef Scherens zou dit jaar exact vier weken voor de elite-mannen de wegrit op het WK Wielrennen plaatsvinden, maar dat is nu dus zes weken. De 1.1-koers is een geweldige kans om de WK-omloop nog eens te verkennen. De finale van de wegwedstrijd loopt namelijk over het traditionele parcours van de GP Scherens.

Sinds 2005 maakt de GP Jef Scherens deel uit van de UCI Europe Tour in de categorie 1.1. Sinds 1963 is ze genoemd naar lokale held Jef ‘Poeske’ Scherens, die voor en na de Tweede Wereldoorlog zeven keer wereldkampioen werd in de sprint op de piste. De wedstrijd vindt elk jaar plaats in Leuven, met scherprechters als de Keizersberg en de Wijnpers en met aankomst op de Bondgenotenlaan.