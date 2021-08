Tim Merlier na GP Scherens: “Tevreden van prestatie maar jammer dat ik niet kon sprinten”

Interview

Tim Merlier was de topfavoriet in de GP Poeske Scherens. Maar de kopman van Alpecin-Fenix zag zijn sprint ontregeld nog voor de laatste kilometer. “In een bocht raakte de renner voor mij de grond met zijn pedaal, waardoor er een gat viel. Jammer, want ik voelde mij nog fris genoeg.”

Voor Merlier was het de eerste wedstrijd na zijn opgave in de Tour, begin juli. De Oost-Vlaamse sprinter was meteen op niveau en hield vlot stand in het gedecimeerde peloton dat op de Leuvense Bondgenotenlaan voor de overwinning sprintte. Al spurtte Merlier uiteindelijk zelf niet mee voor de podiumplaatsen. “Ik zat in goede positie. Maar een renner van BEAT Cycling raakte in een van de laatste bochten de grond met zijn pedaal, waarna er een gat viel.”

“Niemand reageerde in eerste instantie. Ik ook niet. Finaal kwamen we te laat om nog echt aan te sluiten en voor winst te sprinten. Die jongen van BEAT (Jordy Bouts, red) kwam zich achteraf excuseren. Mooi gebaar van hem, maar hij heeft dat niet bewust gedaan. Uiteraard ben ik wel ontgoocheld want ik was gekomen om mee te doen voor winst.”

Ideale positie

Over zijn prestatie was Merlier wél tevreden. “Na zes weken zonder koers doe ik onmiddellijk terug mee. Dat is goed voor het vertrouwen. Zeker omdat dit geen makkelijk parcours was. Maar ik overleefde de finale vlot. Gianni en Dries (Vermeersch en De Bondt, red) waren daar om op alles te reageren, terwijl ik zelf ook vlot de hellinkjes boven kwam. Maar het zat in de slotfase niet mee.”

“Of ik niet dichter had moeten zitten? Goh, ik vond het niet slecht, de positie waarin ik zat. Het was ook niet dat ik 30ste of 40ste zat, hé. Persoonlijk vond ik het ideaal, want in de lange laatste rechte lijn met de wind op kop viel het altijd een klein beetje stil. Dat zou wellicht ideaal geweest zijn om op het gepaste moment eruit te komen. Jammer.”