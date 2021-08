Nacer Bouhanni na tweede plaats: “Ik ben zeer teleurgesteld”

Nacer Bouhanni was zeer teleurgesteld na de Grote Prijs Jef Scherens. In Leuven moest de snelle Franse renner van Arkéa-Samsic nipt zijn meerdere erkennen in Niccolò Bonifazio in de sprint van een uitgedund peloton.

Bouhanni, die dit seizoen nog op zijn eerste overwinning wacht, baalde zichtbaar na de aankomst. De sprinter had graag het werk van zijn ploeg, met name van zijn ploeggenoten Bram Welten en stagiair Yannis Voisard, beloond met de zege. “Ik ben zeer teleurgesteld om tweede te eindigen. Veel meer heb ik niet te zeggen. Ik wil in ieder geval Bram bedanken voor het werk dat hij in de finale voor mij deed en Yannis Voisard, die heel goed reed toen het moest.”

Volgens Welten, die aan zijn laatste maanden bij Arkéa-Samsic bezig is, was het een nerveuze koers. “Zowel in de stad als op het circuit. Het was ook gevaarlijk. Yannis deed goed werk door achter de kopgroep aan te rijden. In de laatste ronde was er een aanval op de laatste klim. Ik volgde slechts, zonder mee te draaien. Daarna reed ik in dienst van Nacer. Hij volgde me en ik lanceerde hem met nog 150 meter te rijden, en hij werd jammer genoeg tweede.”

Voor de finale had Arkéa-Samsic plannen met Bouhanni en Welten, zei ploegleider Roger Tréhin. “Zij moesten erbij zitten in de laatste rechte lijn. Op een stedelijk, technisch circuit, met bijna 200 kilometer in de benen èn de hitte, had niet iedereen meer de benen. Het belangrijkste was dat Bram en Nacer er waren in de laatste rechte lijn en dat Nacer kon sprinten. We hebben tenminste 125 punten behaald in onze jacht op UCI-punten.”