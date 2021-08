Groenewegen mist ritzege, blijft wel leider: “Pedersen bleek net iets sterker”

Jumbo-Visma hoopte woensdag in de Ronde van Denemarken de tweede zege op rij te boeken met Dylan Groenewegen. De sprinter moest het in de licht oplopende aankomst echter doen met een derde plaats, achter Mads Pedersen en Giacomo Nizzolo. “Hij kon niet helemaal voluit sprinten”, zag ploegleider Jan Boven.

Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Bekijk de documentaireover Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Koop nu jouw ticket

“Het is jammer dat Dylan uiteindelijk net tekort komt voor de overwinning. Daar baalde hij zelf ook wel een beetje van”, aldus Boven. “Over de rest van de dag heb ik niets te klagen. Rick Pluimers nam de gehele dag de controle voor zijn rekening. Dit deed hij met verve. De sprinttrein van Dylan stelde vandaag wederom niet teleur. Daar zijn we heel blij mee.”

Teunissen: “We deden eigenlijk alles goed”

Ook Mike Teunissen zag weer een sterk Jumbo-Visma in de finale. “We deden eigenlijk alles goed. Dylan is perfect afgezet in de laatste honderden meters. Jammer dat vandaag Pedersen net iets sterker bleek. Zelf zit ik er lekker in. Sinds mijn rentree na mijn blessure rijd ik met een goed gevoel rond. Het is er nu vooral weer inkomen in de sprints, want dat heb ik niet het hele jaar door kunnen doen. Ik ben hier om Dylan bij te staan in de finales”, aldus de Limburger.

Donderdag wacht een heuvelrit in de Ronde van Denemarken. De kans is groot dat Groenewegen dan zijn leiderstrui gaat kwijtraken. “Er liggen weer kansen voor ons als ploeg”, zegt Teunissen. Jan Boven: “Het is op papier de koninginnenrit van deze wedstrijd. In de finale rijden we een aantal omlopen. De scherprechter van de plaatselijke ronde heeft uitschieters tot twintig procent. We zullen rijden om te winnen.”