Groenewegen en Jakobsen hebben gesproken: “Beiden ons hart kunnen luchten”

Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen hebben onlangs, voor het eerst sinds de horrorval in de Ronde van Polen, uitgebreid met elkaar gesproken. “Daar hebben we beiden ons hart kunnen luchten”, vertelt Groenewegen daarover in een persmeeting tegen onder meer WielerFlits.

“Het eerste contact is met zijn vader geweest”, aldus Groenewegen. “Ongeveer twee weken na de val in Polen, toen bekend werd dat hij buiten levensgevaar was, heb ik zijn vader uit interesse een bericht gestuurd. Daar werd positief op gereageerd, waar ik heel dankbaar voor was.”

“Naarmate de maanden verstreken heb ik ook berichten naar Fabio gestuurd. Logischerwijs kreeg ik daar niet meteen reactie op, maar dat kwam later wel”, geeft hij aan. “Vlak voor de Ronde van Turkije hebben we in een zaaltje in Amsterdam zelfs al een gesprek gehad. Daar hebben we beiden ons hart kunnen luchten. Voor beiden was dat een heel fijn gesprek. Wat daar precies besproken is, houd ik liever tussen ons.”

In Turkije maakte Jakobsen zijn comeback in het peloton. Meesprinten deed de coureur van Deceuninck-Quick-Step nog niet. “Het voornaamste is dat Fabio weer terugkomt in de wedstrijden”, zegt Groenewegen. “Dat is nu gebeurd, en dat is heel fijn voor hem én voor mij. Het maakt het voor hem ook ietsje makkelijker om met mij te praten. Als sportmannen kijken we nu weer vooruit.”

Comeback Groenewegen

Eerder vandaag maakte Jumbo-Visma bekend dat Groenewegen op zaterdag 8 mei zijn rentree maakt in de Giro d’Italia. Aanvankelijk was het plan om de sprinter in de luwte op te stellen in de Ronde van Hongarije, maar door een blessure van Chris Harper kwam er een plek vrij in de Giro-selectie. Een dag voor de start van de Ronde van Italië loopt de negen maanden lange schorsing van Groenewegen af.