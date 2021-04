Giro 2021: Groenewegen vervangt Harper bij Jumbo-Visma

Jumbo-Visma maakte deze ochtend bekend dat Dylan Groenewegen in de Giro d’Italia (8-30 mei) zijn comeback zal maken in het peloton. De Nederlandse sprinter vervangt Chris Harper, die last heeft van een oogaandoening en dus niet kan starten in de Italiaanse ronde.

Aanvankelijk stond Harper op de startlijst van de Giro, maar de Australische klimmer kampt met een oogaandoening en dus kwam er een plekje vrij in de selectie. “We hebben beslist dat die plek naar Dylan gaat”, geeft sportief directeur Merijn Zeeman aan. Groenewegen zou aanvankelijk pas in de Ronde van Hongarije (12-16 mei) voor het eerst weer een rugnummer opspelden.

De snelle Amsterdammer staat voor zijn debuut in de Giro. Tot op heden reed Groenewegen vier grote rondes: in vier Tour de France-deelnames boekte hij een viertal ritzeges. De snelle man krijgt in Italië het gezelschap van ploegmaats George Bennett, de eerder genoemde Dekker, Edoardo Affini, Koen Bouwman, Jos van Emden, Tobias Foss en de afscheidnemende Paul Martens.

Nieuw-Zeelander Bennett moet Jumbo-Visma een goed klassement bezorgen in de Giro, terwijl de ploeg met Dekker nog een tweede sprinter meeneemt naar Italië. Over de sportieve ambities met Groenewegen laat Zeeman zich niet uit. De schorsing van de sprinter loopt volgende week vrijdag op 7 mei af. Een dag later (8 mei) start de Giro met een openingstijdrit in Turijn.

Selectie Jumbo-Visma voor Giro d’Italia (8-30 mei)

