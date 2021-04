Dylan Groenewegen maakt comeback in Giro d’Italia

Breaking

Dylan Groenewegen maakt zijn comeback in het peloton in de Giro d’Italia. De schorsing van de Nederlandse sprinter loopt volgende week vrijdag op 7 mei af, een dag later (8 mei) start de drieweekse door Italië met een openingstijdrit in Turijn.

De 27-jarige renner van Jumbo-Visma zou aanvankelijk pas in de Ronde van Hongarije (12-16 mei) voor het eerst weer een rugnummer opspelden. De ploeg maakte begin dit jaar een wedstrijdprogramma bekend met meerdere kleinere eendagskoersen en rittenwedstrijden.

Groenewegen zou zodoende de tijd krijgen om koersritme op te doen en om zijn plek in het peloton terug te vinden. Maar door dit plan gaat nu een streep. Aanvankelijk stond Chris Harper op de startlijst van de Giro, maar de Australische klimmer kampt met een oogaandoening en dus kwam er een plekje vrij in de selectie.

“We hebben beslist dat die plek naar Dylan gaat”, geeft sportief directeur Merijn Zeeman aan. “Dylan is een van onze kopmannen, maar heeft door zijn lange schorsing al een hele poos niet kunnen koersen. We hadden voor hem een mooi programma uitgestippeld waarmee hij in de luwte kon terugkeren in het peloton.”

“Alleen is er door corona intussen al een streep door de Ronde van Noorwegen en het is van de andere wedstrijden nog maar afwachten of ze echt zullen doorgaan. Met deze oplossing kiezen we voor meer zekerheid, want na negen maanden zonder wedstrijden is het voor Dylan wel de bedoeling dat hij weer in competitie komt”, aldus Zeeman.

Over de sportieve ambities met Groenewegen laat Zeeman zich niet uit. “Dylan heeft weliswaar hard gewerkt voor zijn rentree, maar hij heeft geen koersritme en zal na alle gebeurtenissen zijn plaats in het peloton weer moeten vinden. Dat heeft nu prioriteit. Met David Dekker hebben we nog een rappe man in de ploeg, dus we hebben meerdere opties voor verschillende situaties.”

Kansen voor sprinters

De Giro d’Italia 2021 telt een zestal etappes die kunnen uitdraaien op een massasprint. Andere sprinters op de voorlopige deelnemerslijst zijn Caleb Ewan, Giacomo Nizzolo, Tim Merlier, Fernando Gaviria, Elia Viviani en Peter Sagan.

Groenewegen staat voor zijn debuut in de Giro. Tot op heden reed de Amsterdammer vier grote rondes: in vier Tour de France-deelnames boekte hij een viertal ritzeges. De snelle man krijgt in Italië het gezelschap van ploegmaats George Bennett, de eerder genoemde Dekker, Edoardo Affini, Koen Bouwman, Jos van Emden, Tobias Foss en de afscheidnemende Paul Martens.

Negen maanden schorsing

Groenewegen werd vorig jaar in november door de disciplinaire commissie van de UCI, met terugwerkende kracht, voor negen maanden geschorst. Op 5 augustus 2020 veroorzaakte hij in de openingsrit van de Ronde van Polen de horrorcrash met Fabio Jakobsen.

Jakobsen keerde eerder deze maand, na een intensieve revalidatie, terug in het peloton in de Ronde van Turkije. “Ik heb Fabio gesproken voordat hij naar Turkije ging en het deed me goed te zien hoe het hem daar verging”, aldus Groenewegen. “Ik heb er extra veel zin in om zelf ook weer te gaan koersen en ik ben blij dat het kan in een mooie ronde als de Giro d’Italia.”

Groenewegen heeft de afgelopen periode ook veel steunbetuigingen gekregen. “Maar ik houd ook rekening met enkele negatieve reacties bij mijn terugkeer. Dat houd je misschien toch.”

Ciao Italy! I’m looking forward to make my comeback and debut in this beautiful grand tour 🇮🇹 pic.twitter.com/KkykBQBfvL — Dylan Groenewegen (@GroenewegenD) April 27, 2021