zaterdag 2 september 2023 om 20:48

Grischa Niermann rekent Jumbo-Visma nog niet rijk: “We staan er goed voor, maar zijn er nog lang niet”

De achtste rit van de Vuelta a España stond in het teken van de dubbelslag van Jumbo-Visma. Niet alleen wist Sepp Kuss de leiderstrui over te nemen van Lenny Martinez. In de finale sprintte Primož Roglič ook naar de ritzege. Ploegleider Grischa Niermann houdt echter een slag om de arm. “De Vuelta duurt nog lang”, aldus Niermann tegenover Het Laatste Nieuws.

“Dit was wat we voor vandaag als plan hadden”, begint Niermann na de succesvolle dubbelslag van zijn ploeg. “We wilden de koers controleren, omdat Primož er op de laatste klim voor wilde gaan. We hadden dus al snel de call gemaakt om Groupama-FDJ te helpen, maar dat was nog niet gemakkelijk, omdat ze vooraan ook hard reden. Uiteindelijk is het ons toch gelukt om ze terug te pakken.”

Het koersverloop kwam voor Niermann dus niet als een verrassing. Toch wil hij zijn ploeg complimenteren voor de mate waarin zij anticiperen op de koers. “We maken vooraf afspraken, maar we moeten natuurlijk altijd anticiperen op wat er in de wedstrijd gebeurt. We kunnen niet alles vooraf bespreken, maar wat er vandaag in de koers gebeurde, hadden we wel redelijk voorspeld. We kunnen al met al tevreden zijn met Primoz die wint en Sepp die de rode trui pakt.”

Door het machtsvertoon van Jumbo-Visma ligt enige gemakzucht op de loer. Met twee ritzeges op zak heeft de ploeg drie klassementsmannen in de gelederen, waarvan een de rode trui draagt. Toch is Niermann waakzaam. Hierbij kijkt de ploegleider voornamelijk naar Remco Evenepoel als sterkste uitdager. “Remco blijft de grote concurrent, dat hebben we altijd gezegd en daar is niks aan veranderd. Ook niet na een dag dat hij dertig secondes verliest. De Vuelta duurt nog lang, we staan er goed voor, maar we zijn er nog lang niet.”