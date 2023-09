Julian Dubbeld • zaterdag 2 september 2023 om 17:56

Vuelta 2023: Primoz Roglic klopt sterke Remco Evenepoel, Sepp Kuss nieuwe leider

Primoz Roglic heeft zaterdag gewonnen in de Vuelta. Na de beklimming van een steile muur was de renner van Jumbo-Visma de snelste in een sprint voor de sterk rijdende Remco Evenepoel. Sepp Kuss is de nieuwe drager van de rode trui.

De achtste etappe in de Vuelta a España was er een om voor thuis te blijven. In 165 kilometer kreeg het peloton drie beklimmingen van tweede categorie, een van derde categorie en de loeisteile Xorret de Catì (3,8 km aan 11,4%) van eerste categorie in de slotkilometers voorgeschoteld. De Xorret de Catì kende halverwege stijgingspercentages van boven de twintig procent en dus lag het in de lijn der verwachting dat er opnieuw verschillen tussen de klassementsrenners zouden ontstaan.

Voordat de klassementsrenners elkaar zouden bestoken op deze muur, vond er een boeiend gevecht in de vlucht van de dag plaats. Dit keer waren er geen klassementsploegen mee in de vlucht van dertig die al vroeg in de etappe wegreed. De belangrijkste namen in deze kopgroep waren Bauke Mollema, Thomas De Gendt, Sylvain Moniquet, Damiano Caruso, Lennert Van Eetvelt, Andreas Kron, Rui Costa, Oier Lazkano en Romain Bardet.

Sterke inspanning De Gendt

Van deze namen liet De Gendt zich als eerste zien. Met nog meer dan honderd kilometer te gaan begon hij aan een lange solo, die hem meer dan veertig kilometer alleen van voren hield. Richting de Puerto de la Carrasqueta kreeg De Gendt gezelschap van Lazkano, Javier Romo, Cristian Rodriguez en Antonio Tiberi. De Gendt besloot daarna niet door te rijden om zijn ploeggenoten in de achtervolgende groep weer terug te laten keren vooraan aan het front.

Niet lang daarna zouden de vier vooraan weer worden ingelopen door de achtervolgende renners vooraan. Ondertussen werd duidelijk dat de kopgroep niet voor de dagzege zou rijden, aangezien Robert Gesink in het peloton berenwerk verrichte voor zijn kopmannen. In twintig kilometer daalde de voorsprong van de vlucht met een minuut of drie, terug naar twee minuten.

Klassementsmannen strijden om ritwinst

Na een afvalkoers vooraan bleven uiteindelijk Caruso, Kron, Lazkano en Costa over aan de voet van de Xorret de Catì, met een voorsprong van slechts een seconde of dertig. Duidelijk was dat een klassementsrenner zaterdag met de zege aan de haal zou gaan, maar wie?

Rodetruidrager Lenny Martinez duidelijk niet. De Fransman van Groupama-FDJ zou er vrij vroeg op de slotklim doorheen zakken, waardoor Kuss ineens in pole-position zat om de leiderstrui over te nemen. Van de klassementsrenners zou Remco Evenepoel een eerste prikje uitdelen. De Belg zag met Kuss, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard meteen drie Jumbo’s reageren, waarna hij zijn poging snel staakte.

Evenepoel maakt indruk, maar Roglic wint

Kuss ging er vervolgens vandoor. De Amerikaan sloeg meteen een mooi gat, maar werd uiteindelijk gepareerd door Evenepoel, die bijzonder goed hersteld was van een mindere dag donderdag. De Belg reed bijna de hele slotklim op kop met de Jumbo’s, Enric Mas, Joao Almeida en Juan Ayuso in zijn wiel.

Zeven man zouden uiteindelijk samen de top ronden, waardoor een sprint zou uitwijzen wie er met de dagzege aan de haal zou gaan. Evenepoel zou de sprint uiteindelijk aangaan, maar hij zou uiteindelijk nog gepasseerd worden door Roglic. Voor Jumbo-Visma werd het zo opnieuw een dag van dubbel feesten, aangezien Kuss de leiderstrui overnam van Martinez.