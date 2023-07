Grischa Niermann neemt verantwoordelijkheid voor keuze Vingegaard

Video

Wout van Aert greep in de tweede etappe van de Tour de France net naast de ritzege. Victor Lafay plaatste in de laatste kilometer een succesvolle demarrage en bleef uit de greep van de sprintende meute, met voorop Van Aert. De renner van Jumbo-Visma wilde na de finish de pers niet te woord staan, maar ploegleider Grischa Niermann deed dat wel.

“We balen momenteel zwaar dat Wout niet wint”, citeert Sporza Niermann. “Het was heel nipt. Ik was zeker dat Victor Lafay nog zou worden gepakt en daar balen we flink van, vooral Wout zelf. Die laatste aanval van Lafay was er te veel aan. Als Wout te vroeg zou gaan, dan zou Tadej Pogacar over hem gegaan zijn. Dat wist Wout ook. Hij is teleurgesteld en dat moet ook.”

“We zijn hier om met hem etappes te winnen. Dit was een van zijn kansen, niet de laatste kans. Als de teleurstelling weg is, dan zal hij blij zijn met zijn vorm. Hij overleeft al twee dagen als enige sprinter tussen al die klimmertjes. Maar ritwinst zat er nog niet in. Dat is zuur.”

Ondanks dat Jumbo-Visma vooral mikt op een nieuwe eindzege met Jonas Vingegaard, is het volgens Niermann tactisch zeker mogelijk voor Van Aert om een rit te winnen. “Dat hebben jullie vorig jaar gezien. We trekken niet één kaart, Wout krijgt absoluut vrijheid. En het zal nog lukken. In deze finale keek iedereen naar ons, begrijpelijk. Als we alles moeten rechtzetten en moeten counteren en we hebben er eentje met wie we de Tour willen winnen, dan is het lastig.”

Terwijl Wilco Kelderman en Tiesj Benoot werk verrichten voor Wout van Aert, deed kopman Jonas Vingegaard geen kopbeurt. Was dat geen mogelijkheid geweest? “Gisteren kon dat niet. En als vandaag iemand een fout gemaakt heeft, dan moet je het aan mij toeschrijven. Mijn focus is dat Jonas in het wiel van Tadej moet zitten. Als ik niet de call maak dat Jonas moest rijden achter Lafay… Achteraf had dat gekund, maar ik was er toen van overtuigd dat Kelderman en Benoot het gat zouden dichten. Het is niet gelukt.”

