Tour 2023: Wout van Aert staat pers niet te woord na tweede plaats in San Sebastián

Wout van Aert had weinig zin een gesprek met de pers na afloop van de tweede etappe van de Tour de France. De kopman van Jumbo-Visma was de grote favoriet voor de ritzege nadat hij de Jaizkibel had overleefd, maar strandde op de tweede plaats omdat Victor Lafay in de slotkilometer aanviel en vooruit bleef.

Van Aert had na de rit naar San Sebastián geen plichtplegingen op het podium en was daardoor ook niet verplicht om de media te woord te staan. Hij reed meteen na de finish naar de ploegbus en na een frisse douche liep hij direct naar de auto die klaarstond om hem naar het hotel te brengen, is te zien op beelden die Sporza naar buiten heeft gebracht.

Ploeggenoten en ploegleiders van Van Aert reageerden na afloop wel. Daarbij is vooral de inzet van Jonas Vingegaard onderwerp van gesprek. Als, dan… Had de Tourwinnaar zich op kop moeten zetten voor Van Aert? “Moeilijk te zeggen. We moeten dit even bekijken”, aldus Wilco Kelderman. :Het had vandaag zeker het verschil kunnen maken, dan hadden we die zege op zak gehad.”

Frans Maassen dacht er het zijne over. “Jonas focust zich zoveel mogelijk op Pogačar, natuurlijk. Achteraf had hij best wel wat kunnen doen. Maar je rekent niet op een aanval van Lafay in de laatste kilometer. En het is geen PlayStation”, vertelde de ploegleider.