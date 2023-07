Tiesj Benoot zag Victor Lafay niet wegrijden: “Niet evident om zo’n groep te controleren”

Een tegenvaller voor Jumbo-Visma in de tweede etappe van de Tour de France: Wout van Aert leek een goede kans te maken om naar de ritzege te sprinten, maar Victor Lafay stak daar met een late uitval een stokje voor. Had de Nederlandse ploeg het anders aan kunnen pakken? “Moeilijk denk ik”, zegt Tiesj Benoot tegen de NOS.

Jumbo-Visma was met vier man vertegenwoordigd in het sterk uitgedunde peloton van zo’n 25 renners. “Dan is het logisch als er naar ons gekeken wordt, met Wout ook nog als snelste van die groep”, aldus Benoot. “Het is niet evident om zo’n groep met toppers te controleren met enkel Wilco (Kelderman, red.) en ik. Net niet, zonde.”

Benoot zag de beslissende aanval van Lafay niet gebeuren. “Ik reed op kop richting dat laatste knikje op drie kilometer. Toen ging Pidcock van achteruit en was ik gelost. Ze maakten geen barrage, dus ik kon nog tussen de auto’s terugkomen op achthonderd, negenhonderd meter. Dan heb ik nog een laatste inspanning gedaan voor Wout. Op het moment dat ik me opzij zette voor Wout, zag ik dat er nog iemand voor reed. Dat was wel echt klote.”

“Het is kut, maar natuurlijk mogen we ook blij zijn met het openingsweekend. Jonas reed lek vandaag, maar dat hebben we heel mooi rechtgezet voor de Jaizkibel. Ik denk dat hij heeft laten zien dat hij echt sterk is. Het is zonde voor Wout en voor de ploeg dat we de rit niet winnen, maar er zijn nog genoeg ritten die hem liggen. Ik denk dat dit voor de ploeg een goede bevestiging was. Als je met vier man meezit op een twintigtal renners, dan heb je een goede ploeg mee denk ik.”

