Pogacar kraakt Vingegaard in Parijs-Nice: “Dacht dat hij supersterk was”

Tadej Pogačar was erg blij met zijn ritzege in Parijs-Nice en dat hij ook de gele trui pakte, was alleen maar bonus. Dat liet de kopman van UAE Emirates weten nadat hij in de vierde etappe de macht had gegrepen in de eerste bergrit. “Maar je zegt geen ‘nee’ tegen de gele trui. Ik ben blij om er weer in te rijden”, lacht hij.

Pogačar wist niet alleen de rit te winnen na een duel met David Gaudu, maar rekende ook af met zijn Tourrivaal Jonas Vingegaard. “Eerst ging hij zelf, waardoor ik dacht dat hij supersterk was”, vertelt de Sloveen over de eerste aanval van Vingegaard op La Loge des Gardes. “Ik counterde daarom niet meteen zijn aanval, maar besloot te wachten op de rest.”

“Uiteindelijk was de slotklim zwaar en miste hij (Vingegaard, red.) een klein beetje om mij te kunnen pakken. Hij kon het gat niet dichten en kraakte”, aldus Pogačar, die veel tijd pakte op de kopman van Jumbo-Visma en nu 44 seconden voorsprong heeft in het algemeen klassement. “Het was een heel explosieve slotklim. En door de waaiers ging het erom wie nog de beste benen had in de slotfase.”

‘Ik besloot all in te gaan’

Overigens was het de hele rit ‘chaos’ volgens Pogačar. “Het was heel nerveus. Op het vlakke was het al heel zwaar met de waaiers, daardoor was het een chaos. Maar op de slotklim deed Felix Großschartner goed werk, nadat hij goed was afgezet door de ploeg. Ik had goede benen, maar wist ook dat ik Gaudu niet te veel kon geven. Daarom besloot ik all in te gaan, anders had ik niet gewonnen”, lacht hij.

“We moeten nu een strategie bedenken voor de rest van de etappes, want het gaat heel zwaar worden”, aldus Pogačar. “In de laatste twee etappes kan nog zoveel gebeuren. Die dagen zijn heel onvoorspelbaar. Maar ik houd mijn hoofd omhoog en ben ervan overtuigd dat ik de gele trui kan verdedigen.”