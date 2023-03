Grischa Niermann (Jumbo-Visma): “Moesten ons plan na val Tratnik bijstellen”

Jumbo-Visma had vanmiddag plannen om de koers op de Cipressa hard te maken, maar een val van Jan Tratnik voor de Cipressa gooide roet in het eten.

“We moesten ons plan daarna bijstellen”, vertelt ploegleider Grischa Niermann. “We hebben daarna besloten om onze mannetjes niet op te roken voor het begin van de Poggio.”

“Toch kunnen we prima leven met deze prestatie. Wout is prima in orde en de sterkste in de koers heeft vandaag gewonnen, zo simpel is het. De komende weken gaan we in de klassiekers een sterke ploeg hebben met een uitstekende kopman, dat is onze conclusie vandaag”, eindigt hij in het persbericht.