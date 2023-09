woensdag 6 september 2023 om 18:02

Grégoire ziet kleine rivaliteit met Herrada ontstaan: “Had hem liever Limousin laten winnen”

Romain Grégoire eindigde woensdag als tweede op La Laguna Negra. Voor hem eindigde een renner met wie hij al meerdere duels uitvocht in de Tour du Limousin: Jesús Herrada. In Frankrijk was Grégoire nog de betere van de twee. “Ik had hem liever in de Limousin laten winnen”, baalt de jongeling van Groupama-FDJ na de finish.

“We hebben alles vandaag goed gedaan”, blikt Grégoire terug. “Het plan was perfect, maar Herrada was gewoon beter. Daarom ben ik ontgoocheld. Ik weet wel dat hij heel sterk is en dat ik blij mag zijn met een tweede plek, maar met tweede plaatsen vul je geen palmares.”

Met het oog op de rest van de Vuelta blijft de Fransman strijdvaardig. “Ik ben gewoon goed in vorm en heb nergens spijt van. Mijn kansen komen er nu aan. We gaan voor etappezeges en we hebben ook nog Lenny Martinez goed staan in het algemeen klassement.”