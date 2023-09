woensdag 6 september 2023 om 17:29

Jesús Herrada wint op bijzondere dag: “Mooi om dit met mijn vader te delen”

Jésus Herrada was woensdagmiddag de beste in de Vuelta a España. Op La Laguna Negra bleef de Spanjaard onder anderen Romain Grégoire, Andreas Kron en Geraint Thomas voor. Na afloop was de Spanjaard zeer gelukkig: “Ik blijf hier heel goede renners voor.”

“Ik heb het deze Vuelta geprobeerd en geprobeerd”, doet de Cofidis-renners zijn verhaal. “Soms lukt het, soms lukt het niet. Toen ik wakker werd vanochtend, wist ik dat het een mooie finale voor me was. Het was lastig om mee te zitten in de juiste vlucht, maar uiteindelijk kwam ik toch in de finale terecht.”

“Ik had al veel krachten verspeeld, maar kon toch het verschil maken in de laatste 300 meter. Dit is mijn al mijn derde ritzege in de Vuelta. Ik ben heel gelukkig. Hier ga ik van genieten en de komende weken blijven we ervoor vechten”, aldus de ritwinnaar.

Bovenop La Laguna Negra had Herrada overigens een bijzonder weerzien met zijn vader, die speciaal vandaag was komen kijken naar de 33-jarige coureur. “Mijn vader was er, dus het is superleuk om dit met hem te mogen delen.”